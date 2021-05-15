Samanyolu Haber /Gündem / THY, İngiltere uçuşlarını geçici olarak durdurdu /15 Mayıs 2021 00:06

THY, İngiltere uçuşlarını geçici olarak durdurdu

Türk Hava Yolları, İngiltere'nin kararı doğrultusunda Türkiye'den bu ülkeye yapılması planlanan seferleri geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye çıkışlı İngiltere uçuşlarını geçici bir süreyle durdurduğunu duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs saat 06:00'dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkışlı - Birleşik Krallık varışlı uçuşların kargo hariç yapılmayacağı ifade edildi.

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarda ise herhangi bir kısıtlama bulunmadığı bildirilen açıklamada, karara ilişkin güncel bilgilerin THY'nin web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlanacağı kaydedildi.

İngiltere, koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı listeye" dahil etmişti.
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