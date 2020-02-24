THY, İran'a uçuşları iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İran’a düzenlediği bazı uçuşlarını 27 Şubat’a kadar durdurma kararı aldı.İran’da korona virüsünün yayılması ve ölü sayısının artması nedeniyle THY, bu ülkeye gerçekleştirdiği seferlerde değişiklik yaptı.







27 Şubat’a kadar İran’ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz kentlerine düzenlenecek seferlerini iptal eden THY, Tahran seferlerini ise 2’ye düşürdü. Tahran’a giden uçaklarda yolcu taşınmasında bir engel bulunmazken, dönüş seferlerinde ise sadece Türk yolcular uçağa kabul edilecek.



