Samanyolu Haber /Gündem / THY, İran'a uçuşları iptal etti /24 Şubat 2020 20:41

THY, İran'a uçuşları iptal etti

THY, korona virüsü nedeniyle İran'ın 4 kentine düzenleyeceği seferleri, 27 Şubat'ta kadar iptal etti. Tahran seferleri ise 2'ye düşürüldü.

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Türk Hava Yolları (THY), İran’a düzenlediği bazı uçuşlarını 27 Şubat’a kadar durdurma kararı aldı.İran’da korona virüsünün yayılması ve ölü sayısının artması nedeniyle THY, bu ülkeye gerçekleştirdiği seferlerde değişiklik yaptı.

27 Şubat’a kadar İran’ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz kentlerine düzenlenecek seferlerini iptal eden THY, Tahran seferlerini ise 2’ye düşürdü. Tahran’a giden uçaklarda yolcu taşınmasında bir engel bulunmazken, dönüş seferlerinde ise sadece Türk yolcular uçağa kabul edilecek.

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