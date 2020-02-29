Samanyolu Haber /Gündem / THY, İtalya uçuşlarını iptal etti /29 Şubat 2020 18:10

THY, İtalya uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Corona virüsü nedeniyle 2 Mart-31 Mart tarihleri arasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İtalya’nın Milano Malpensa ve Roma Fiumicino Havalimanlarına gerçekleştirilen bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip Corona virüsü, birçok alanda olduğu gibi havacılık sektörünü de etkilemeye devam ediyor.

Başta Çin olmak üzere virüsün hızlı yayıldığı bazı ülkelerdeki seferlerinde iptal ve uçuş azaltan Türk Hava Yolları, benzer nedenle İtalya'daki bazı noktalarda iptal ve sefer azaltmaya gitti.

SABİHA GÖKÇEN ÇIKIŞLI BAZI UÇUŞLARA İPTAL

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada iptal edilen seferler paylaşıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

* Son dönemde, İtalya'da görülen yeni tip korona virüsü (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye gerçekleştirdiğimiz uçuşlarımızda değişiklikler yapılmıştır.

* Buna göre 2 Mart – 31 Mart tarihleri arasındaki İtalya seferlerimizdeki değişiklikler şu şekildedir:

* İstanbul Sabiha Gökçen – Milano Malpensa – İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları iptal edilmiştir.

* İstanbul Sabiha Gökçen – Roma Fiumicino – İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları iptal edilmiştir.

* İstanbul Havalimanı – Roma Fiumicino – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 28 frekanstan 14 frekansa düşürülmüştür.

* İstanbul Havalimanı – Milano Malpensa – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 28 frekanstan 14 frekansa düşürülmüştür.

* İstanbul Havalimanı – Napoli – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 7 frekanstan 4 frekansa düşürülmüştür.

* İstanbul Havalimanı – Venedik – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 21 frekanstan 7 frekansa düşürülmüştür.

* İstanbul Havalimanı – Katanya – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 7 frekanstan 4 frekansa düşürülmüştür.

* İstanbul Havalimanı – Bologna – İstanbul Havalimanı uçuşları haftalık 14 frekanstan 7 frekansa düşürülmüştür.

* İstanbul Havalimanı – Bari – İstanbul Havalimanı haftalık 4 frekanstan 2 frekansa düşürülmüştür.

* Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz.
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