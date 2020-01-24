THY kadrosunda deprem

İşte görev yerleri değişen o isimler:







Cornelis Paul de MAN 'ın Kargo Satış Başkanı olarak istihdam edilmesine,





Gelir Yönetimi Başkanı olarak görev yapan Emir Ali GÖZE’ nin Ekip Planlama Başkanı olarak atanmasına,





Ekip Planlama Başkanı (Ek Görevli) olarak görev yapan Baran GÜLBARAN’ ın Uçuş Eğitim Başkanı (Ek Görevli) olarak atanmasına,





İstanbul İstasyon Müdürü olarak görev yapan Öztekin POLAT’ın İstanbul İstasyon Başkanı olarak atanmasına,





Montreal Müdürü olarak görev yapan Cem TANBURACI’ nın Gelir Yönetimi Başkanı olarak atanmasına,





Kargo Gelişim Müdürü olarak görev yapan Adnan KARAİSMAİLOĞLU’nun Kargo İş Geliştirme ve Organizasyon Başkanı olarak atanmasına,





Dış Satınalma Müdürü olarak görev yapan Selahattin Eyüp ÖZBAY’ ın Genel Satınalma Başkanı olarak atanmasına,





Bütçe Müdürü olarak görev yapan Metin GÜLŞEN’in Başkan Yardımcısı ( Finansal Planlama ve Raporlama) olarak atanmasına,





Kargo Satış Başkan Yardımcısı (Asya ve Uzak Doğu) olarak görev yapan Hüseyin CEYHAN’ın Kargo Satış Başkan Yardımcısı (Batı ve Güney Avrupa) olarak atanmasına,





Kargo Satış Başkan Yardımcısı (Batı ve Güney Avrupa) olarak görev yapan Tarık PARLAK’ın Kargo Satış Başkan Yardımcısı (Asya ve Uzak Doğu) olarak atanmasına,





Kargo Satış Başkan Yardımcısı (Türkiye) olarak görev yapan Ömer Faruk KILIÇ’ın Kargo Müşteri İlişkileri Başkan Yardımcısı olarak atanmasına,





Kargo Müşteri İlişkileri Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet KAYA’nın Kargo Satış Başkan Yardımcısı (Türkiye) olarak atanmasına,





Kargo Kapasite Planlama ve Kontrol Müdürü olarak görev yapan Selçuk GENÇASLAN’ın Kargo Gelir Yönetimi Başkan Yardımcısı olarak atanmasına,





Uçuş İşletme Koordinasyon Müdürü(ek görevli) olarak görev yapan Erhan GÖK’ ün Başkan Yardımcısı(Airbus)(ek görevli) olarak atanmasına,





Tip Müdürü(B777/787)(ek görevli) olarak görev yapan Öner SAMYEL’ in Başkan Yardımcısı(Boeing)(ek görevli) olarak atanmasına,





Genel Satınalma Başkanı olarak görev yapan Emre AKMAN’ın Uçuş Eğitim Pazarlama ve Destek Müdürü olarak atanmasına,





Uçuş Eğitim Pazarlama ve Destek Müdürü olarak görev yapan Sabri KARAKAŞ’ın Dış Satınalma Müdürü olarak atanmasına,





Personel Yemek Hizmetleri Şefi olarak görev yapan Muhammed Kadri GÖZTOK’ un Destek Hizmetleri Müdürü olarak atanmasına,





Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Haluk CİRİT’ in Depo ve Kalite Kontrol Müdürü olarak atanmasına,





Depo ve Kalite Kontrol Müdürü olarak görev yapan Emre MEMİŞ’ in Sosyal Hizmetler Müdürü olarak atanmasına,





Mali Çözümler Müdürü olarak görev yapan Betül AKDOĞAN’ ın İş Ortakları Yönetimi Müdürü olarak atanmasına,





Kargo Apron Yönetimi Müdürü olarak görev yapan Volkan SOLMAZ’ın Kargo Satış Müdürü (Kuzey Amerika) olarak atanmasına,





Kargo Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürü olarak görev yapan Salih Kamil SALİHOĞLU’nun Kargo Satış Müdürü (Kuzey Avrupa) olarak atanmasına,





Kargo Global Handling Yönetimi Müdürü olarak görev yapan Muhittin Hasan UNCULAR’ın Antalya Kargo Müdürü olarak atanmasına,





Kargo Operasyonel Performans Müdürü olarak görev yapan Yavuz AYMELEK’in Kargo Global Handling Yönetimi Müdürü olarak atanmasına,





Kargo Operasyon Planlama ve Projeler Müdürü olarak görev yapan Selim KAR’ın Kargo Tesis, Teçhizat ve Lojistik Müdürü olarak atanmasına,





Kargo Hub Operasyonları Nöbetçi Müdürü olarak görev yapan Ersin DEMİR’in Kargo Apron Yönetimi Müdürü olarak atanmasına,





Hava Sahası Yönetimi Şefi(ek görevli) olarak görev yapan Aykut ERKAYA’ nın Uçuş İşletme Koordinasyon Müdürü(ek görevli) olarak atanması,





Eğitim Kontrol Pilotu (Uçuş Eğitim)(ek görevli) olarak görev yapan Murat GÜLKANAT’ ın Tip Müdürü(B777/787)(ek görevli) olarak atanmasına,





Dokümantasyon Pilotu(ek görevli) olarak görev yapan Korhan KÖSEOĞLU’ nun Uçuş Standartları Müdürü(ek görevli) olarak atanmasına,





Kargo Bilgi Analiz ve Raporlama Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yapan Mustafa ERDOĞAN’ın Kargo Ücret Müdürü olarak atanmasına,





Sosyal ve İdari İşler Başkanlığında Mekanik Şefi (IHL) olarak görev yapan Dilek YALÇIN’ ın Tesisler Müdürü olarak atanmasına,





Kurumsal ve Operasyonel Çözümler Başkanlığında İş Analisti (BT) olarak görev yapan Arife ÖZTÜRK’ ün Müşteri Bağlılığı Çözümleri Müdürü olarak atanmasına,





Kurumsal ve Operasyonel Çözümler Başkanlığında İş Analisti (BT) olarak görev yapan Burak KAYALI’ nın Mali Çözümler Müdürü olarak atanmasına,





Müşteri Çözümleri Başkanlığında İş Analisti (BT) olarak görev yapan Yunus Emre YALLAGÖZ’ ün Çevik Mobil Çözümler Müdürü olarak atanmasına,





Kargo Bölgesel Satış Şefi olarak görev yapan Oğuzhan CERRAH’ın Kargo Satış Müdürü (Orta ve Güney Amerika) olarak atanmasına,





Kargo Şefi olarak görev yapan Bayram ERYILMAZ’ın Kargo Satış Müdürü (Güney Doğu Asya) olarak atanmasına,





Kargo Şefi olarak görev yapan Onur UZAR’ın Kargo Satış Müdürü (Kuzey Doğu Asya) olarak atanmasına,





Kargo Bölgesel Satış Şefi olarak görev yapan Mehmet KIZILTAN’ın Kargo Satış Müdürü (Çin ve Orta Asya) olarak atanmasına,





Kargo Şefi olarak görev yapan Muhammet Raşit YILMAZ’ın Kargo Satış Müdürü (Batı Avrupa) olarak atanmasına,





Kargo Şefi olarak görev yapan Ensar AKÇAY’ın Kargo Satış Müdürü (Güney Avrupa) olarak atanmasına,





Kargo Bölgesel Satış Şefi olarak görev yapan Ahmet YILDIRIM’ın Kargo Satış Müdürü (Orta Avrupa) olarak atanmasına,





Kargo Bölgesel Satış Şefi olarak görev yapan Hakan Lokman YÜKSEL’in Kargo Satış Müdürü (Doğu Avrupa) olarak atanmasına,





Kargo Bölgesel Satış Şefi olarak görev yapan Halit TUNCER’in Kargo Satış Müdürü (Güney Asya) olarak atanmasına,





Kargo Satış Şefi olarak görev yapan Ozan BELGE’nin Kargo Satış Müdürü (Orta Doğu) olarak atanmasına,





Kargo Bölgesel Satış Şefi olarak görev yapan Serkan SÖNMEZ’in Kargo Satış Müdürü (Güney ve Doğu Afrika) olarak atamasına,





Kargo Ücret Şefi olarak görev yapan Mehmet Nurettin KAYGISIZ’ın Kargo Gelir Optimizasyon Müdürü (1. Bölge) olarak atanmasına,





Kargo Ücret Analiz Şefi olarak görev yapan Mümin ALADAĞ’ın Kargo Gelir Optimizasyon Müdürü (2. Bölge) olarak atanmasına,





Kargo Dijital Gelişim Şefi olarak görev yapan Yücel ÇINAR’ın Kargo Operasyonel Performans Müdürü olarak atanmasına,





Kargo Hub Koordinasyon Şefi (AHL) olarak görev yapan İrfan KELER’in Kargo Hub Operasyonları Nöbetçi Müdürü olarak atanmasına,





Kargo Gelişim Projeleri Şefi olarak görev yapan Osmannuri USTABAŞ’ın Kargo İş Geliştirme ve İnovasyon Müdürü olarak atanmasına,





Kargo Stratejik Projeler Şefi olarak görev yapan Mustafa Kemal ÖZAHİ’nin Kargo Operasyon Planlama ve Projeler Müdürü olarak atanmasına,





Riyad Müdürlüğünde Şef (Muhasebe) olarak görev yapan Ahmet NAİR’in Kargo Mali İşler Müdürü olarak atanmasına,





Altyapı ve Operasyon Başkanlığında İş Analisti (BT) olarak görev yapan İsmail Volkan ÖZAYDINLI’ nın Eğitim Teknolojileri ve Koordinasyon Müdürü olarak atanmasına,





Uçuş Operasyon Kontrol Müdürlüğünde Dispeçer olarak görev yapan Bülent Ecvet DENİZ’ in Uçuş Operasyon Kontrol Nöbetçi Müdürü olarak atanmasına,





Ertan ERİŞ’in Sözleşmeler Müdürü olarak istihdam edilmesine karar verilmiştir.





Arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.





Saygılarımızla,Türk Hava Yolları'nda (THY) çok sayıda ismin görev yeri değişti.





THY İcra Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yeni atamalar isim isim zikredildi.





İşte görev yerleri değişen o isimler:





Cornelis Paul de MAN 'ın Kargo Satış Başkanı olarak istihdam edilmesine,





Gelir Yönetimi Başkanı olarak görev yapan Emir Ali GÖZE’ nin Ekip Planlama Başkanı olarak atanmasına,





Ekip Planlama Başkanı (Ek Görevli) olarak görev yapan Baran GÜLBARAN’ ın Uçuş Eğitim Başkanı (Ek Görevli) olarak atanmasına,





İstanbul İstasyon Müdürü olarak görev yapan Öztekin POLAT’ın İstanbul İstasyon Başkanı olarak atanmasına,





Montreal Müdürü olarak görev yapan Cem TANBURACI’ nın Gelir Yönetimi Başkanı olarak atanmasına,





Kargo Gelişim Müdürü olarak görev yapan Adnan KARAİSMAİLOĞLU’nun Kargo İş Geliştirme ve Organizasyon Başkanı olarak atanmasına,





Dış Satınalma Müdürü olarak görev yapan Selahattin Eyüp ÖZBAY’ ın Genel Satınalma Başkanı olarak atanmasına,





Bütçe Müdürü olarak görev yapan Metin GÜLŞEN’in Başkan Yardımcısı ( Finansal Planlama ve Raporlama) olarak atanmasına,





Kargo Satış Başkan Yardımcısı (Asya ve Uzak Doğu) olarak görev yapan Hüseyin CEYHAN’ın Kargo Satış Başkan Yardımcısı (Batı ve Güney Avrupa) olarak atanmasına,





Kargo Satış Başkan Yardımcısı (Batı ve Güney Avrupa) olarak görev yapan Tarık PARLAK’ın Kargo Satış Başkan Yardımcısı (Asya ve Uzak Doğu) olarak atanmasına,





Kargo Satış Başkan Yardımcısı (Türkiye) olarak görev yapan Ömer Faruk KILIÇ’ın Kargo Müşteri İlişkileri Başkan Yardımcısı olarak atanmasına,





Kargo Müşteri İlişkileri Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet KAYA’nın Kargo Satış Başkan Yardımcısı (Türkiye) olarak atanmasına,





Kargo Kapasite Planlama ve Kontrol Müdürü olarak görev yapan Selçuk GENÇASLAN’ın Kargo Gelir Yönetimi Başkan Yardımcısı olarak atanmasına,





Uçuş İşletme Koordinasyon Müdürü(ek görevli) olarak görev yapan Erhan GÖK’ ün Başkan Yardımcısı(Airbus)(ek görevli) olarak atanmasına,





Tip Müdürü(B777/787)(ek görevli) olarak görev yapan Öner SAMYEL’ in Başkan Yardımcısı(Boeing)(ek görevli) olarak atanmasına,





Genel Satınalma Başkanı olarak görev yapan Emre AKMAN’ın Uçuş Eğitim Pazarlama ve Destek Müdürü olarak atanmasına,





Uçuş Eğitim Pazarlama ve Destek Müdürü olarak görev yapan Sabri KARAKAŞ’ın Dış Satınalma Müdürü olarak atanmasına,





Personel Yemek Hizmetleri Şefi olarak görev yapan Muhammed Kadri GÖZTOK’ un Destek Hizmetleri Müdürü olarak atanmasına,





Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Haluk CİRİT’ in Depo ve Kalite Kontrol Müdürü olarak atanmasına,





Depo ve Kalite Kontrol Müdürü olarak görev yapan Emre MEMİŞ’ in Sosyal Hizmetler Müdürü olarak atanmasına,





Mali Çözümler Müdürü olarak görev yapan Betül AKDOĞAN’ ın İş Ortakları Yönetimi Müdürü olarak atanmasına,





Kargo Apron Yönetimi Müdürü olarak görev yapan Volkan SOLMAZ’ın Kargo Satış Müdürü (Kuzey Amerika) olarak atanmasına,





Kargo Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürü olarak görev yapan Salih Kamil SALİHOĞLU’nun Kargo Satış Müdürü (Kuzey Avrupa) olarak atanmasına,





Kargo Global Handling Yönetimi Müdürü olarak görev yapan Muhittin Hasan UNCULAR’ın Antalya Kargo Müdürü olarak atanmasına,





Kargo Operasyonel Performans Müdürü olarak görev yapan Yavuz AYMELEK’in Kargo Global Handling Yönetimi Müdürü olarak atanmasına,





Kargo Operasyon Planlama ve Projeler Müdürü olarak görev yapan Selim KAR’ın Kargo Tesis, Teçhizat ve Lojistik Müdürü olarak atanmasına,





Kargo Hub Operasyonları Nöbetçi Müdürü olarak görev yapan Ersin DEMİR’in Kargo Apron Yönetimi Müdürü olarak atanmasına,





Hava Sahası Yönetimi Şefi(ek görevli) olarak görev yapan Aykut ERKAYA’ nın Uçuş İşletme Koordinasyon Müdürü(ek görevli) olarak atanması,





Eğitim Kontrol Pilotu (Uçuş Eğitim)(ek görevli) olarak görev yapan Murat GÜLKANAT’ ın Tip Müdürü(B777/787)(ek görevli) olarak atanmasına,





Dokümantasyon Pilotu(ek görevli) olarak görev yapan Korhan KÖSEOĞLU’ nun Uçuş Standartları Müdürü(ek görevli) olarak atanmasına,





Kargo Bilgi Analiz ve Raporlama Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yapan Mustafa ERDOĞAN’ın Kargo Ücret Müdürü olarak atanmasına,





Sosyal ve İdari İşler Başkanlığında Mekanik Şefi (IHL) olarak görev yapan Dilek YALÇIN’ ın Tesisler Müdürü olarak atanmasına,





Kurumsal ve Operasyonel Çözümler Başkanlığında İş Analisti (BT) olarak görev yapan Arife ÖZTÜRK’ ün Müşteri Bağlılığı Çözümleri Müdürü olarak atanmasına,





Kurumsal ve Operasyonel Çözümler Başkanlığında İş Analisti (BT) olarak görev yapan Burak KAYALI’ nın Mali Çözümler Müdürü olarak atanmasına,





Müşteri Çözümleri Başkanlığında İş Analisti (BT) olarak görev yapan Yunus Emre YALLAGÖZ’ ün Çevik Mobil Çözümler Müdürü olarak atanmasına,





Kargo Bölgesel Satış Şefi olarak görev yapan Oğuzhan CERRAH’ın Kargo Satış Müdürü (Orta ve Güney Amerika) olarak atanmasına,





Kargo Şefi olarak görev yapan Bayram ERYILMAZ’ın Kargo Satış Müdürü (Güney Doğu Asya) olarak atanmasına,





Kargo Şefi olarak görev yapan Onur UZAR’ın Kargo Satış Müdürü (Kuzey Doğu Asya) olarak atanmasına,





Kargo Bölgesel Satış Şefi olarak görev yapan Mehmet KIZILTAN’ın Kargo Satış Müdürü (Çin ve Orta Asya) olarak atanmasına,





Kargo Şefi olarak görev yapan Muhammet Raşit YILMAZ’ın Kargo Satış Müdürü (Batı Avrupa) olarak atanmasına,





Kargo Şefi olarak görev yapan Ensar AKÇAY’ın Kargo Satış Müdürü (Güney Avrupa) olarak atanmasına,





Kargo Bölgesel Satış Şefi olarak görev yapan Ahmet YILDIRIM’ın Kargo Satış Müdürü (Orta Avrupa) olarak atanmasına,





Kargo Bölgesel Satış Şefi olarak görev yapan Hakan Lokman YÜKSEL’in Kargo Satış Müdürü (Doğu Avrupa) olarak atanmasına,





Kargo Bölgesel Satış Şefi olarak görev yapan Halit TUNCER’in Kargo Satış Müdürü (Güney Asya) olarak atanmasına,





Kargo Satış Şefi olarak görev yapan Ozan BELGE’nin Kargo Satış Müdürü (Orta Doğu) olarak atanmasına,





Kargo Bölgesel Satış Şefi olarak görev yapan Serkan SÖNMEZ’in Kargo Satış Müdürü (Güney ve Doğu Afrika) olarak atamasına,





Kargo Ücret Şefi olarak görev yapan Mehmet Nurettin KAYGISIZ’ın Kargo Gelir Optimizasyon Müdürü (1. Bölge) olarak atanmasına,





Kargo Ücret Analiz Şefi olarak görev yapan Mümin ALADAĞ’ın Kargo Gelir Optimizasyon Müdürü (2. Bölge) olarak atanmasına,





Kargo Dijital Gelişim Şefi olarak görev yapan Yücel ÇINAR’ın Kargo Operasyonel Performans Müdürü olarak atanmasına,





Kargo Hub Koordinasyon Şefi (AHL) olarak görev yapan İrfan KELER’in Kargo Hub Operasyonları Nöbetçi Müdürü olarak atanmasına,





Kargo Gelişim Projeleri Şefi olarak görev yapan Osmannuri USTABAŞ’ın Kargo İş Geliştirme ve İnovasyon Müdürü olarak atanmasına,





Kargo Stratejik Projeler Şefi olarak görev yapan Mustafa Kemal ÖZAHİ’nin Kargo Operasyon Planlama ve Projeler Müdürü olarak atanmasına,





Riyad Müdürlüğünde Şef (Muhasebe) olarak görev yapan Ahmet NAİR’in Kargo Mali İşler Müdürü olarak atanmasına,





Altyapı ve Operasyon Başkanlığında İş Analisti (BT) olarak görev yapan İsmail Volkan ÖZAYDINLI’ nın Eğitim Teknolojileri ve Koordinasyon Müdürü olarak atanmasına,





Uçuş Operasyon Kontrol Müdürlüğünde Dispeçer olarak görev yapan Bülent Ecvet DENİZ’ in Uçuş Operasyon Kontrol Nöbetçi Müdürü olarak atanmasına,





Ertan ERİŞ’in Sözleşmeler Müdürü olarak istihdam edilmesine karar verilmiştir.





Arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.





Saygılarımızla,