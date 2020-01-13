THY o ülkeye olan bazı seferlerini iptal etti

İtalya'da hava kontrolörlerinin yarınki grevi nedeniyle THY İstanbul ile Roma, Milano ve Venedik arasında yapılacak seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.







İtalya'da yarın hava trafik kontrolörleri greve gidecek.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Türk Hava Yolları (THY) grev nedeniyle yarın İstanbul'dan Roma, Milano ve Venedik'e yapılacak seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.





THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “14 Ocak 2020 tarihinde İtalya hava trafik kontrolörleri grevi sebebiyle, aşağıda detayları verilen seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir” paylaşımını yaptı.





THY'nin iptal ettiği seferler şunlar:





TK1865-TK1866 İstanbul-Roma-İstanbul

TK1871-TK1872 İstanbul-Venedik-İstanbul

TK1895-TK1896 İstanbul-Milano-İstanbul