THY pandemiyi fırsata dönüştürdü

THY'nin Nisan ayında aynı hatta gerçekleştirdiği bir başka uçuşun business class koltuğu da 81 bin TL'ye yakın bir bedelle satılmıştı.Airporthaber yazarı Murat Erdem, THY'nin tahliye fırsatçılığını kaleme aldı. "Bir taraftan seyahat kısıtlamalarına rağmen havayolları tarifeli operasyonlarına devam ederken hali hazırda tahliye uçuşlarının devam ettiği ülkeler de var. Onlardan biri de Covid 19'un anavatanı Çin..." diyor ve şöyle devam ediyor:





"Hali hazırda Türk Hava Yolları, bu ülkeye tarifeli uçuşlarına başlamadı. Ancak tahliye uçuşları devam ediyor. Ancak o uçuşlarda da çok önemli bir sorun var. Örneğin İstanbul'dan Guangzhao'ya haftada sadece bir gün tahliye uçuşu planlanıyor. Ve uçağın ekonomi sınıfında yer bulabilmek ise neredeyse imkansız. Çünkü yakın tarihteki bütün uçuşlar tamamen dolu... Yüksek bilet fiyatlarına rağmen üstelik... Normal koşullarda gidiş dönüş 1000 dolar (8500 TL) civarına o parkurda ekonomi sınıfında seyahat etmek mümkün iken, tahliye uçuşu olduğu ve talep de çok fazla olduğu için fiyatlar 10'a katlamış durumda...Tek yön ekonomi sınıfında biletlerin 40bin TL'ye satıldığı bile oluyor. Business class'ta biletler 80 bin TL'nin üzerine çıkmasına rağmen orada da yer bulmak imkansız neredeyse...





Çin'de yaşayan öğrenciler ve kısmen gelir durumu bu bilet fiyatlarını karşılayamayacak olanlar var. İşte en büyük sorunu da onlar yaşıyor. Normalleşme ile birlikte Türkiye'den Çin'e dönmek isteyen, aynı şekilde aylardır Türkiye'ye gelemeyenler var. Bunların önemli kısmı öğrenciler... Dönemiyorlar çünkü bilet fiyatları, alım güçlerinin düştüğü bir dönemde, karşılayabilecekleri rakamların çok üzerinde... Üstelik alternatifleri de yok. Aktarmalı olarak gitseler belki daha ucuza mal edebilecekler ancak Çin devleti, aktarmalı olarak yolcu kabul etmiyor."