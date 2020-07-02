Samanyolu Haber /Gündem / 'THY pilot maaşlarını yarıya düşürmeyi planlıyor' /02 Temmuz 2020 13:37

'THY pilot maaşlarını yarıya düşürmeyi planlıyor'

Türk Hava Yolları pandemi sebebiyle yeniden yapılanmaya giderek pilotların maaşlarını yarıya düşürmeye hazırlanıyor.

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Hava-İş Sendikası Türk Hava Yolları'nın pilotların maaşını yüzde 50 oranında azaltmayı planladığı diğer personelin de maaşlarında indirime gitmeyi düşündüğünü belirtti.

Bloomberg'e açıklama yapan Hava-İş sendikası Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, “THY ile görüşmeye hazırız üyelerimizin onaylamadığı hiçbir şeyi imzalamayız” ifadelerini kullandı.

Sendika ile THY arasındaki yazışmalara göre THY işçi çıkarmamanın tek yolunun maaşlarda yeni bir anlaşmaya gitmek olduğunu belirtilirken 30 bin çalışanı olan THY'deki çalışanların yüzde 75'i Hava-İş sendikasının üyesi.

Tatlıbal THY'den ücretlerin düşürülmesi için şimdilik resmi bir teklif gelmediğini söylerken, “Henüz resmi bir teklif almadık ama yönetimin sosyal hakları ve maaşları tırpanlamak istediğini anlıyoruz” ifadelerini kullandı. Türk Hava Yolları maaş teklifiyle ilgili sorulara cevap vermedi.

THY’de normalde kaptanlar yaklaşık 60 bin, 2. pilotlar 40 bin TL brüt maaş, üç ayda bir de bir maaş ikramiye alıyor.
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