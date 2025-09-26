Samanyolu Haber /Gündem / THY resmen duyurdu: ABD'den 255 uçak alınıyor /26 Eylül 2025 09:42

THY resmen duyurdu: ABD'den 255 uçak alınıyor

Türk Hava Yolları KAP açıklamasını resmen duyurdu. Türk Hava Yolları, 225 adet Boeing uçağının satın alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Kritik görüşmede THY'nin ABD'li uçak üreticisi Boeing'ten 200 ila 300 civarı uçak satın alabileceği iddia edilmişti. Çıkan iddialar sonrası Türk Hava Yolları’ndan resmi açıklama geldi.

BARRACK DEV ANLAŞMAYI RESMEN DUYURDU
ABD Büyükelçisi Tom Barrack, kritik zirvenin bitimiyle Türk Hava Yolları ile ABD'li uçak üreticisi Boeing arasında önemli bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Barrack, iki taraf arasında 200'den fazla yolcu uçağı alımını kapsayan anlaşmaya imza atıldığını resmen açıkladı.

TÜRK HAVA YOLLARI’NDAN KAP AÇIKLAMASI GELDİ
Barrack'ın açıklaması sonrası Türk Hava Yolları’ndan açıklama yapıldı. Türk Hava Yolları (THY), 2029-2034 yılları arasında teslim edilmek üzere Boeing firmasından 50'si kesin, 25'i opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 Dreamliner siparişi verdi.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu uçakların kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiği belirtildi.

THY ayrıca 100'ü kesin, 50'si opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10 MAX tipi uçak için de Boeing ile görüşmeleri tamamladı. Motor üreticisi CFM International ile yürütülen müzakerelerin başarıyla sonuçlanması halinde siparişin verileceği açıklandı.

