THY Rusya’ya planlanan çok sayıda uçuşu askıya aldı

Samanyoluhaber.com - Moskova



Rusya Devlet Haber Ajansı RIA Novosti'nin turizm sektöründeki kaynaklarına göre, Antalya, Dalaman ve Bodrum'dan Moskova başta olmak üzere Rus şehirlerine yapılacak tüm seferler iptal edildi.



Turizm yetkilileri, en az 16 uçuşun iptal edildiğini ve bunların çoğunun Antalya-Moskova ile Antalya-Sankt Petersburg hatlarında olduğunu belirtti. Türk tur operatörlerinin şu an yoğun bir şekilde etkilenen yolcular için alternatif çözümler aradığı ifade edildi.



Rus Hava Sahasındaki Kısıtlamaların Etkileri



Bu kararın arkasında, Ukrayna'nın Rus bölgelerine düzenlediği insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Rusya'nın birçok havalimanında uçuş kısıtlamaları getirmesi yatıyor. Özellikle Moskova'nın üç büyük havalimanı Şeremetyevo, Vnukovo ve Domodedovo'nun yanı sıra, Soçi ve Kazan gibi turistik destinasyonlara hizmet veren havalimanları da bu kısıtlamalardan etkilendi.



Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), havayolu şirketlerinin uçuş programlarını stabilize etmek için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Ancak yetkililer, güvenlik önlemlerinin öncelikli olduğunu ve kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağına dair net bir tarih vermekten kaçındı.



Turizm Sektöründe Endişeler Büyüyor



Bu gelişme, özellikle yaz sezonu öncesinde Türk turizm sektöründe büyük endişeye sebep oldu.



Rus turistler, Türkiye'nin en büyük ziyaretçi grubunu oluşturuyor. Turizm yetkilileri, uçuş iptallerinin hem tatil planlarını alt üst eden Rus turistler hem de Türk turizm işletmeleri için ciddi ekonomik kayıplara yol açabileceği uyarısında bulundu.



Türk yetkililer, Rus makamlarıyla temas halinde olduklarını ve sorunun en kısa sürede çözülmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.



Havayolu şirketlerinin, alternatif uçuş programları hazırlamak ve etkilenen yolcuları bilgilendirmek için yoğun mesai yaptığı belirtildi.