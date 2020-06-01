Samanyolu Haber /Gündem / THY, sayıyı artırmaya hazırlanıyor /01 Haziran 2020 23:21

THY, sayıyı artırmaya hazırlanıyor

Koronavirüs nedeniyle uçuşlarına ara verdikten sonra yeniden başlayan THY'nin uçuş yapacağı iç hat sayısında artışa gideceği ifade edildi.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 ile iç hat seferleri düzenleneceğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 ile iç hat seferleri düzenleneceğini açıklarken, "Ankara'dan 15 ile; Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır" dedi.

Ekşi'nin paylaşımı şu şekilde:

"4 Haziran'dan itibaren: TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline; Anadolujet olarak: Ankara'dan 15 ile; Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır. İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır

İptal edilen seferlere ait biletlerde HIÇ BİR HAK KAYBI OLMAYACAKTIR. Biletler ISTENEN iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir. Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber THY, sayıyı artırmaya hazırlanıyor Sonraki Haber >>

Görüntüler korkunç: Tanker kalabalığın üzerine sürdü

Görüntüler korkunç: Tanker kalabalığın üzerine sürdü

Protestocular Beyaz Saray’ın kapısında

Protestocular Beyaz Saray’ın kapısında

Saadet Partisi'nden Mavi Marmara videosu

Saadet Partisi'nden Mavi Marmara videosu

New York polisi protestocuların üzerine araç sürdü!

New York polisi protestocuların üzerine araç sürdü!

Emniyet'te işkencenin görüntüleri!

Emniyet'te işkencenin görüntüleri!

İnsanlık için büyük bir adım

İnsanlık için büyük bir adım

Yozlaşmışlıktan ve şiddetten bıktık!

Yozlaşmışlıktan ve şiddetten bıktık!

Yine polis şiddeti!

Yine polis şiddeti!

ABD'de protestoculara ok ve yayla saldırmaya kalkan ırkçı linç edildi, aracı ateşe verildi

ABD'de protestoculara ok ve yayla saldırmaya kalkan ırkçı linç edildi, aracı ateşe verildi

Gergerlioğlu: Mensubu olmasam da cemaate iktidarın diliyle seslenmem

Gergerlioğlu: Mensubu olmasam da cemaate iktidarın diliyle seslenmem
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:36:15