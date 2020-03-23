THY tüm ödemeleri durdurdu

Ödemelerini 15 Haziran’a kadar geçici olarak askıya aldığını duyuran THY, ‘Sonrasında tüm ödemelerimizi yapacağımızı garanti ederiz’ dedi.







THY’nin iş ortaklarına gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:





‘‘Bildiniz üzere Tük Hava Yolları, en sıkıntılı süreçlerde dahi ödeme güvenliği konusunda her zaman lider şirket olarak öne çıktığımız bir gerçektir. Bununla birlikte dünyanın ve ülkemiz hava yolu taşımacılığı sektörünün ekonomik olarak en büyük darbeyi aldığı da ayrıca gözden kaçırılmamalıdır.





Bu bağlamda bu zor günleri de atlatacağımızın bilincinde olarak, sonrasında tüm ödemelerimizin yapılacağı garantisiyle, bugünden itibaren mevcut ödemelerimiz 15 Haziran’a kadar geçici olarak askıya almak zorunda olduğumuzu üzülerek bildirmek durumundayız.’’