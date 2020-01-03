Samanyolu Haber /Gündem / THY uçağı havada arızalandı, acil iniş yaptı /03 Ocak 2020 01:25

THY uçağı havada arızalandı, acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'na ait TK 45 sefer sayılı uçak havada meydana gelen teknik arızanın ardından Johannesburg Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

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Cape Town'dan kalkan ve İstanbul'a giden uçak, rotasına varamadan havada arızalandı. Konuyla ilgili THY'den yapılan açıklamada, TC-JNI kuyruk tescilli Airbus A330 tipi uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandığı belirtildi. 

THY açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Uçuş güvenliğini daima ön planda tutan ekibimiz, gerekli teknik incelemeler için uçağın Johannesburg Havalimanı'na yönelmesine karar vermiştir.

A330 tipi uçağımız, uygun iniş ağırlığına ulaştığında havalimanına güvenli şekilde inişini gerçekleştirmiştir.

Bu arada, Johannesburg'da iki THY teknisyeni olduğu için uçağın bu havalimanına indiği ve incelemenin sürdüğü, uçuş durumunun inceleme sonucuna göre belirleneceği öğrenildi."
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