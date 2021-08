THY uçağı pisti bulamadı, facianın eşeğinden dönüldü

Türk Hava Yolları filosundaki en büyük uçaklarından Airbus A330-300 ABD’de New York’taki Newark Liberty Havalimanı’nda yanlışlıkla pist yerine taksi yola girdi.Cumartesi günü TC-JNI kayıtlı 289 yolcu kapasiteli uçak New York’tan İstanbul’a uçmak üzere park yerinden ayrıldı. Pist başına doğru hareket etti. Kalkış iznini aldı ve kalkışa başladı. Giderek hızlandı. Neredeyse tekerler yerden kesilmek üzereydi.Kuledeki hava trafik kontrolörü hatayı farketti. THY uçağı pist yerine uçakların park yerine ulaşımını sağlayan taksi yoldan kalkmaya çalışıyordu.Pilotlar, park yerinden ayrıldıktan sonra W taksi yolundan ilerlemiş, 22R kodlu pistin başına kadar gelmiş ancak onu geçerek pistin diğer tarafındaki P taksi yoluna girmişlerdi.Kule, telsizle uçağı uyardı. Kalkış iznini iptal etti. Türk pilotlar fren yaptı. Uçak durdu ve park yerine çekildi. Acil durum ekipleri uçağın etrafındaydı. Yolcular ne olduğunu anlamaya çalışırken pilot mekanik bir hata nedeniyle bir gecikme yaşanacağını anons etti. Uçak frenlerin soğuması için 45 dakika bekletildikten sonra havalandı.THY, New York’taki John F. Kennedy Havalimanı’ndan sonra şehirdeki ikinci büyük havalimanı olan New Jersey’deki Newark Havalimanı’na Mayıs ayından bu yana sefer düzenliyor.