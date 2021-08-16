Samanyolu Haber /Gündem / THY uçağı pisti bulamadı, facianın eşeğinden dönüldü /16 Ağustos 2021 10:19

THY uçağı pisti bulamadı, facianın eşeğinden dönüldü

Türk Hava Yolları uçağı ABD'de Newark Havalimanı'nda pist yerine taksi yoldan havalanmaya kalktı. Neredeyse teker kesmek üzereyken hatayı farkeden kule telsizle uyardı. Pilot fren yaptı.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları filosundaki en büyük uçaklarından Airbus A330-300 ABD’de New York’taki Newark Liberty Havalimanı’nda yanlışlıkla pist yerine taksi yola girdi.

Cumartesi günü TC-JNI kayıtlı 289 yolcu kapasiteli uçak New York’tan İstanbul’a uçmak üzere park yerinden ayrıldı. Pist başına doğru hareket etti. Kalkış iznini aldı ve kalkışa başladı. Giderek hızlandı. Neredeyse tekerler yerden kesilmek üzereydi.


KULE FARKETTİ

Kuledeki hava trafik kontrolörü hatayı farketti. THY uçağı pist yerine uçakların park yerine ulaşımını sağlayan taksi yoldan kalkmaya çalışıyordu.

Pilotlar, park yerinden ayrıldıktan sonra W taksi yolundan ilerlemiş, 22R kodlu pistin başına kadar gelmiş ancak onu geçerek pistin diğer tarafındaki P taksi yoluna girmişlerdi.

ACİL DURUM EKİPLERİ UÇAĞA EŞLİK ETTİ

Kule, telsizle uçağı uyardı. Kalkış iznini iptal etti. Türk pilotlar fren yaptı. Uçak durdu ve  park yerine çekildi. Acil durum ekipleri uçağın etrafındaydı. Yolcular ne olduğunu anlamaya çalışırken pilot mekanik bir hata nedeniyle bir gecikme yaşanacağını anons etti. Uçak frenlerin soğuması için 45 dakika bekletildikten sonra havalandı.

THY NEWARK’A 3 AYDIR UÇUYOR

THY, New York’taki John F. Kennedy Havalimanı’ndan sonra şehirdeki ikinci büyük havalimanı olan New Jersey’deki Newark Havalimanı’na Mayıs ayından bu yana sefer düzenliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber THY uçağı pisti bulamadı, facianın eşeğinden dönüldü Sonraki Haber >>

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Kabil havalimanında can pazarı

Kabil havalimanında can pazarı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Tomruk deposu patladı

Tomruk deposu patladı

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

İşte İtfaiyecinin büyük başarısı

İşte İtfaiyecinin büyük başarısı

Türkiye'ye yakın Afgan liderler kaçtı;sarayındaki şatafat ortaya çıktı

Türkiye'ye yakın Afgan liderler kaçtı;sarayındaki şatafat ortaya çıktı

Polis esnafları gaz bombası ve plastik mermi kullanarak gözaltına aldı

Polis esnafları gaz bombası ve plastik mermi kullanarak gözaltına aldı

Akit yorumcusu: Afganistan Taliban'la küllerinden doğacak

Akit yorumcusu: Afganistan Taliban'la küllerinden doğacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:36:56