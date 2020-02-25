Samanyolu Haber /Gündem / THY uçağında virüs şüphesi: Ankara'ya acil iniş yaptı /25 Şubat 2020 13:09

THY uçağında virüs şüphesi: Ankara'ya acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın Tahran'dan havalanarak İstanbul'a gitmekte olan yolcu uçağı KOVİD-19 şüphesiyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Esenboğa Havalimanı'nda olağanüstü hal ilan edildi.

THY uçağında Korona virüs şüphesi

Türk Hava Yolları'nın (THY) Tahran'dan havalanarak İstanbul'a gitmekte olan TK879 sefer sayılı yolcu uçağı KOVİD-19 (yeni koronavirüs) şüphesiyle Ankara'ya acil iniş yaptı.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Esenboğa Havalimanı'nda olağanüstü hal ilan edildi.

Uçağı karşılamak üzere çok sayıda sağlık ekibi hazır bulunduruldu.

TC-LOE kuyruk tescilli A330-300 tipi uçağın 10.45 sularında Esenboğa Havalimanı'na indiği ve tüm yolcuların taramadan geçirildiği belirtildi.

Yapılan tüm işlemlerin Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri koordinesinde yürütüldüğü ve 1 yolcuda virüs şüphesi olduğu belirtildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber THY uçağında virüs şüphesi: Ankara'ya acil iniş yaptı Sonraki Haber >>

THY uçağında Korona virüs şüphesi

THY uçağında Korona virüs şüphesi

Soruya çok kızdı: Fox önce gazete olsun, ciddi bir medya mensubu olsun...

Soruya çok kızdı: Fox önce gazete olsun, ciddi bir medya mensubu olsun...

Koronavirüs'e karşı kelle-paça!

Koronavirüs'e karşı kelle-paça!

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Dünyanın düz olduğuna inanıyordu!

Dünyanın düz olduğuna inanıyordu!

İlaç yok derken, Canlı yayında hayatını kaybetti

İlaç yok derken, Canlı yayında hayatını kaybetti

İlginç kaza

İlginç kaza

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi

Mahkum hapisten kaçmaya çalışırken yakalandı

Mahkum hapisten kaçmaya çalışırken yakalandı

Yağmurda araç kullanmak zordur

Yağmurda araç kullanmak zordur
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:54:41