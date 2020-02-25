THY uçağında virüs şüphesi: Ankara'ya acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Tahran'dan havalanarak İstanbul'a gitmekte olan TK879 sefer sayılı yolcu uçağı KOVİD-19 (yeni koronavirüs) şüphesiyle Ankara'ya acil iniş yaptı.







AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Esenboğa Havalimanı'nda olağanüstü hal ilan edildi.





Uçağı karşılamak üzere çok sayıda sağlık ekibi hazır bulunduruldu.





TC-LOE kuyruk tescilli A330-300 tipi uçağın 10.45 sularında Esenboğa Havalimanı'na indiği ve tüm yolcuların taramadan geçirildiği belirtildi.





Yapılan tüm işlemlerin Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri koordinesinde yürütüldüğü ve 1 yolcuda virüs şüphesi olduğu belirtildi.



