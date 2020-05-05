THY uçuşlara yeniden başlıyor: İşte o tarihler...

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iç ve dış hat seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY), uçuş yasağının sonlanması sonrasına yönelik uçuş taslağı hazırladı. Plana göre, haziran ayında yurt içinde tüm meydanlara uçuşlar planlanırken, yurt dışında ise 19 ülke ve 23 noktaya haftalık 75 frekans uçuş planlandı.





Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, haziran ayında tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak yapılmaya başlayacak. Yasağın ardından ilk etapta uçuşların yüzde 60'nın icra edileceği planlanıyor.





İşte haziranda planlanan yurt dışı uçuşları





Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş yapılacak. Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.





Uçuşlar kademeli olarak artırılacak





Haziran ayında yurt dışı uçuşlarına başlamayı planlayan Türk Hava Yolları Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşlarını arttıracak. Yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı planladı. Böylelikle uçuşlar üç aylık dönemde kademeli olarak arttırılacak.