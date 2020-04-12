Samanyolu Haber /Gündem / THY uçuşları satışa açıldı /12 Nisan 2020 09:22

THY uçuşları satışa açıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında durdurulan Türk Hava Yolları seferleri için satışlar yeniden başladı.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları'ndan seyahat acentelerine gönderilen bir mailde 1 Mayıs'tan itibaren tüm iç hat uçuşlarının satışa açıldığı belirtildi. Şirketin internet sitesi üzerinden yapılan aramalarda da 1 Mayıs tarihinden itibaren iç hat ve dış hat uçuşları için bilet satın alınabildiği gözlemlenebiliyor.

 
İstanbul-Ankara, İstanbul-İzmir gibi bazı seferler içinse 20 Nisan tarihinden itibaren başlayan uçuşlara bilet bulabilmek mümkün.

Türk Hava Yolları, Türkiye'de Kovid-19 salgınının yayılmaya başlamasıyla birlikte alınan önlemler kapsamında önce dış hat seferlerini iptal etmiş, iç hat seferlerini ise sınırlandırmıştı. Daha sonra ise tüm iç hat seferlerinin iptal edildiği açıklanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber THY uçuşları satışa açıldı Sonraki Haber >>

Yangını söndürmek için benzin döktüler

Yangını söndürmek için benzin döktüler

Köprüde ilginç kaza

Köprüde ilginç kaza

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Aciz yönetim!

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Aciz yönetim!

Meclis 'Terörist Erdoğan' kavgası

Meclis 'Terörist Erdoğan' kavgası

Ekmek sırasında birbirine girdiler

Ekmek sırasında birbirine girdiler

İnfazda eşitlik sağlansın!

İnfazda eşitlik sağlansın!

Corona Virüsü böyle yayılıyor!

Corona Virüsü böyle yayılıyor!

Ahmetler Meclisten Tahliye Bekliyor

Ahmetler Meclisten Tahliye Bekliyor

Babacan'dan infaz yasasına eleştiri

Babacan'dan infaz yasasına eleştiri

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Çoluk çocuğumuz aç, aç!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:49:09