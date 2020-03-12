Samanyolu Haber /Gündem / THY ve Pegasus hisselerinde büyük düşüş /12 Mart 2020 20:43

THY ve Pegasus hisselerinde büyük düşüş

Koronavirüs nedeniyle dünyaya panik hakim. Çin'de fabrikalar çalışmıyor. Havayolu şirketleri yüzlerce uçağı seferden çekmek zorunda kaldı.

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Seyahat eden yolcu sayısında ciddi düşüşler görülmesi havacılık şirketlerini de zor duruma düşürdü. Binlerce turist şimdiden seyahat planlarını iptal etti.

Geçtiğimiz günlerde ilk iflas haberi de gelmişti. İngiltere merkezli havayolu şirketi Flybe hem mali sorunlar hem de koronavirüsün etkisi nedeniyle iflas ettiğini açıkladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören THY ve Pegasus hisseleri de sert düşüş yaşadı. Airporthaber'in aktardığı bilgilere göre koronavirüsün etkisi nedeniyle tüm dünyada sivil havacılık sektörü büyük zarara uğradı. İtalya'da ölü sayılarının artmasından dolayı havayolu şirketleri uçuşlarını askıya aldı. Roma'da iki havalimanının uçuşlara kapatılmasına karar verildi.

Türkiye'de de ilk vakanın geçtiğimiz gün kayıtlara geçtiği duyurulurken, havacılık sektöründe faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul'da işlem gören THY ile Pegasus'un hisseleri de büyük değer kaybetti.

2020'nın ilk işlem günü 2 Ocak'ta 14,84'ten kapanan THY hisseleri bugün 14:30 itibariyle 8,93'ten işlem görüyor. Yine 2 Ocak'ta 86,00 olan Pegasus Havayolları'nın hisse değeri sert düşüşle bugün 37,26'dan işlem görmeye devam ediyor.
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