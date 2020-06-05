THY ve Pegasus, koronavirüs krizini atlatabilir mi?

Havacılık, koronavirüs krizinin en ağır vurduğu sektörlerin başında geliyor.





Dünyanın dört bir yanında krizin ağır bir şekilde seyrettiği bahar aylarında uçuşlar neredeyse durdu.





Aynı şekilde Türkiye'de de sektörün en büyükleri olan Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, yurt içi ve yurt dışı yolcu uçuşlarını son birkaç ay boyunca gerçekleştirmedi.





Ancak 1 Haziran itibarıyla koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle iki şirket de iç hat uçuşlara başladı.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerinin başlayacağını açıkladı.



