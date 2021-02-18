Samanyolu Haber /Gündem / THY ve Pegasus’tan rekor zarar /18 Şubat 2021 19:03

THY ve Pegasus’tan rekor zarar

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda sektör ekonomik krize girdi. Ekonomik olarak sarsılan sektörlerin başında ise havacılık geliyor.

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Türkiye’de de havayolu şirketlerinden rekor zarar açıklamaları geliyor.

Türk Hava Yolları (THY), vergi dairesine sunduğu 2020 yılı geçici vergi beyannamesinde 17.3 milyar TL zarar bildirdi.

THY’nin ergi beyannamesinde ise 2020 yılında 45 milyar TL satış yaptığı, döviz kuru hareketlerinden ise 41 milyar TL kambiyo zararı yazdığı görüldü.

THY’nin vergi beyannamesindeki kar/zarar ile Borsa İstanbul’a açıkladığı bilançodaki tutarlar birbirinden epey farklı olabiliyor. Bunda bilanço hesaplama tekniği etkili oluyor.

THY’den sonra Pegasus da zarar açıkladı.

2020 yılına ait gelir tablosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşan Pegasus Hava Yolları, 3,2 milyar TL zarar etti.

Net satışlardan 6 milyar 28 milyon 340 bin 104 TL gelir elde eden şirketin satış maliyeti ise 5 milyar 723 milyon 719 bin 347 TL oldu.

En büyük zarar kalemi ise kambiyodan geldi. Pegasus'un kambiyo zararı 5 milyar 332 milyon 263 bin 555 TL olarak duyuruldu. Şirket, 2020 yılını Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenen tabloya göre 3 milyar 247 milyon 388 bin 279 TL zararla kapattı.
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