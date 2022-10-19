Samanyolu Haber /Gündem / THY yönetiminden 'sefer iptali' açıklaması /19 Ekim 2022 23:53

THY yönetiminden 'sefer iptali' açıklaması

İtalya'daki hava yolu sektöründe alınan grev kararı nedeniyle THY'de de bazı seferlerin yapılamayacağı ifade edildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim'de yapılması  planlanan "TK 1873-1874 İstanbul-Milano-İstanbul", "TK 1895-1896 İstanbul-Milano-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7976-7977 Sabiha Gökçen-Bergamo-Sabiha Gökçen" uçuşları yapılamayacak.

Açıklamada ayrıca, İtalya'da havalimanı çalışanlarının 21 Ekim'de gerçekleştireceği grev dolayısıyla İstanbul'dan Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Milano'ya gerçekleştireceği dört sefer ve AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bergamo'ya yapacağı karşılıklı 2 sefer iptal edildi.

THY'nin İtalya'daki istasyonlarında görevli personelin konuyu yakından takip ettiği ve gelişmelerin aktarılacağı belirtildi.
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