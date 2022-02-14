Samanyolu Haber /Gündem / THY yönetiminden Ukrayna açıklaması /14 Şubat 2022 00:53

THY yönetiminden Ukrayna açıklaması

Rusya ile gerginliğin devam ettiği Ukrayna'ya Türk Hava Yolları'ndan (THY) bilet almış yolculara bilet iadesi ve değişikliği imkanı tanındığı açıklaNdı.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları (THY) yönetimi, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle, bu ülkeye bilet almış yolculara bilet iadesi ve değişikliği imkanı tanındığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ukrayna’da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ortaklığımıza ait Ukrayna (Kiev, Odessa, Lviv, Harkiv, Zaporijya ve Herson) varışlı seferlere kayıtlı olan yolcularımız, 28 Şubat 2022 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla aşağıda yer verilen haklardan faydalanabileceklerdir.

Değişiklik hakları, aynı parkur ve kabinde olmak kaydıyla, uçuşlarını 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar olan seferlerimize herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın değiştirebileceklerdir, orijinal bilete ait ücret kuralları çerçevesinde parkur değişikliği yapabileceklerdir.

Herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın bilet geçerliliğini 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar uzatarak biletlerini açığa alabileceklerdir. Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletteki kullanılmayan uçuşların ücret iadesi yapılacaktır.
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