Samanyolu Haber /Gündem / THY'de 1 pilot daha Korona'dan öldü /15 Nisan 2020 12:09

THY'de 1 pilot daha Korona'dan öldü

Türk Hava Yolları'nda Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden pilot sayısı 3'e yükseldi.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Serdar Gündoğdu, Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gündoğdu, THY'de virüsten ölen üçüncü pilot oldu.

Koronavirüs sebebiyle THY’den bir acı haber daha geldi. Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde Koronavirüs (Covid-19) tedavisi görmekte olan kaptan pilot Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti.

Gündoğdu, THY'den Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden 3'üncü pilot olarak tüm havacılık camiasında üzüntüye yol açtı.

Son günlerde durumu ağırlaşan Gündoğdu için donör desteği aranıyordu.

 
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