Samanyolu Haber /Gündem / THY'de dikkat çeken atamalar: Tek havacılık tecrübeleri yolcu koltuğu! /31 Ağustos 2020 09:47

THY'de dikkat çeken atamalar: Tek havacılık tecrübeleri yolcu koltuğu!

İktidarın kontrolündeki kurumlara atanan isimlerin tecrübesizliği dikkat çekerken Türk Hava Yolları'na atanan bazı isimlerin tek tecrübesi uçakla yolculuk yapmak..

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Eski siyasetçilerin yönetim kuruluna atandığı Vakıfbank’tan sonra gözler iktidarın kontrolündeki diğer kurumlara döndü. THY Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanan 9 kişiden 6’sının göreve geldiklerinde havacılık sektöründeki tek tecrübeleri uçak yolcusu olmaktı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, bu 6 üyeden ikisi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan'ın mezunları arasında yer aldığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun.

Biri belediye başkanlığı döneminde Erdoğan'ın danışmanlığını yapmış ardından uzun yıllar sigorta sektöründe çalışmış. Bir diğeri akademisyen, özel bir üniversitede İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevine devam ediyor. Bir başkası edebiyat eğitimi almış, mütercim tercümanlık yapmış, AKP'de yönetici olmuş, TÜRGEV ve KADEM'de yöneticilik yapıyor.

Sivil Havacılık Eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, THY Yönetim Kurulu'ndaki bir başka garipliği de şöyle aktarıyor: “Bilal Ekşi Sivil Havacılık Genel Müdürü olarak görev yaparken tüm şirketlerin sırlarına hakim oldu. Bu kişinin tekrar THY'de yönetici yapılması doğru değildir”



KURALLARA UYGUN DEĞİL
Oktay Erdağı, dünyada genel müdürlerin sivil havacılık otoriteleri tarafından değerlendirildiklerini ve Form 4'le yetkilendirildiklerini kaydederek, “Bir hata yaptıklarında sivil havacılık, genel müdürü görevden dahi alabilir. Ancak THY'de Yönetim Kurulu Başkanı havacılık kökenli genel müdürü “bypass” etmiş durumda. THY eski Başkanı Hamdi Topçu, döneminden beri devam eden bu mevcut yönetim şekli başta EASA olmak üzere tüm uluslararası kurallara uygun değildir” dedi.
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