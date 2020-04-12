THY'de ilk koronavirüs ölümü

THY'nin bu uçuş politikası sert tepki toplamıştı. THY'de Covid-19 kaynaklı ilk ölüm haberi de geldi.Airporthaber'in aktardığı bilgilere göre Türk Hava Yolları'nın emekli kaptanlarından Mustafa Özden Türkon, yakalandığı Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.





THY'den uzun yıllar görev yapan Mustafa Özden Türkon, emekliliğinin ardından simülatör öğretmeni olarak THY'deki görevine devam ediyordu.Bir süre önce Covid-19 hastalığına yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Türkon kaptan, hastalığa yenik düştü.





Hastalığı yenmiş birinden donör arandığı bilinen Türkon kaptanın daha fazla mücadele edemediği ve hayatını kaybettiği belirtildi.Türkon Kaptan Türk Hava Yolları'nın Covid-19'dan hayatını kaybeden ilk personeli oldu.