THY'de insanlık dışı muamele!

Kamerunlu bir yolcunun Türk Hava Yolları (THY) uçağında streç filme sarılmış halde uçaktan dışarıya çıkarıldığı görüntüler Fransa'da gündem oldu.





Sahte vizeyle geldiği için sınır dışı edilen bir yolcunun olay çıkardığı iddiasıyla THY uçağında, streç filme sarıldığını gösteren videolar "France 24" isimli televizyon kanalında yayımlandı.



27 Ocak'ı 28 Ocak'a bağlayan gece İstanbul-Yaounde TK667 uçuşunda David Eboutou isimli Kamerunlu yolcu, sahte vize ile Türkiye’ye geldiği için bir hafta boyunca gözaltında tutuldu.

KAMERUNLU YOLCUYA İNSANLIK DIŞI MUAMELE!



Ardından bir hafta sonra ülke dışına sınır dışı edilirken uçakta "olay çıkardığı" iddiası ile streç filme sarıldı.



Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Kamerunlu bir yolcunun, sınır dışı edilirken THY uçağında streç filme sarılarak etkisiz hale getirildiği görülüyor.





THY yetkilileri infiale sebep olan insanlık dışı muameleye sessiz kalırken, yolcunun sahte belgeyle yakalandığını söylemekle yetindi.





Kamerunlu yolcu, İstanbul Yeni Havalimanı'nda darp edildiğini, Kamerun yerine Nijerya’ya götürüldüğünü ve dolandırıldığını da iddia etti.



