Samanyolu Haber /Gündem / THY'de insanlık dışı muamele! /22 Şubat 2020 19:25

THY'de insanlık dışı muamele!

Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağında kabin ekibi, hakkında sınır dışı kararı verilen Kamerunlu bir yolcuyu streç filme sardı. Sosyal medyada infiale sebep olan görüntüler France 24 kanalı haber olarak yayınladı.

SHABER3.COM

Kamerunlu bir yolcunun Türk Hava Yolları (THY) uçağında streç filme sarılmış halde uçaktan dışarıya çıkarıldığı görüntüler Fransa'da gündem oldu. 

Sahte vizeyle geldiği için sınır dışı edilen bir yolcunun olay çıkardığı iddiasıyla THY uçağında, streç filme sarıldığını gösteren videolar "France 24" isimli televizyon kanalında yayımlandı.

27 Ocak'ı 28 Ocak'a bağlayan gece İstanbul-Yaounde TK667 uçuşunda David Eboutou isimli Kamerunlu yolcu, sahte vize ile Türkiye’ye geldiği için bir hafta boyunca gözaltında tutuldu. 

KAMERUNLU YOLCUYA İNSANLIK DIŞI MUAMELE!

Ardından bir hafta sonra ülke dışına sınır dışı edilirken uçakta "olay çıkardığı" iddiası ile streç filme sarıldı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Kamerunlu bir yolcunun, sınır dışı edilirken THY uçağında streç filme sarılarak etkisiz hale getirildiği görülüyor. 

THY yetkilileri infiale sebep olan insanlık dışı muameleye sessiz kalırken, yolcunun sahte belgeyle yakalandığını söylemekle yetindi.

Kamerunlu yolcu, İstanbul Yeni Havalimanı'nda darp edildiğini, Kamerun yerine Nijerya’ya götürüldüğünü ve dolandırıldığını da iddia etti.

David Eboutou'nun Facebook hesabında yayımladığı görüntüler için lütfen TIKLAYIN:
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber THY'de insanlık dışı muamele! Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:43:03