THY'de Korona krizi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkani İlker Aycı, en büyük gelir kalemini teşkil eden yurt dışı uçuşların Koronavirüs salgını sebebiyle durma noktasına geldiğini söyledi.





107 ülkenin Koronavirüs salgını tedbirleri sebebiyel uçuşa kapalı olduğuna işaret eden Aycı, “An itibarıyla yüzde 85 oranında kapasitemizi kullanamıyoruz. Özellikle uçaklarımızı kargoya çevirmeye başlayarak kapasitemizin bir kısmını kullanabileceğiz.” dedi.





BİRKAÇ NOKTA HARİÇ YURT DIŞI UÇUŞLARIN TAMAMI İPTAL





Aycı, BOEING ve AIRBUS firmalarına daha önce verdikleri uçak siparişlerinin gözden geçirebileceklerini belirtti.





Aycı'nın verdiği bilgilere göre 27 Mart itibarıyla yurt dışı hatlarda pek çok nokta daha kapanacak.





Hong Kong, Moskova, Etiyopya, New York ve Washington şimdilik açık tutulacak.





THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de pazar günü şahsi Twitter hesabında, “Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibarıyla 17 Nisan’a kadar sonlandırıyoruz.” ifadelerini kullandı.





Ekşi, kargo seferlerinin devam edeceğini, yurt içi seferlerin de azalmakla beraber süreceğini belirtti.





ŞİRKETLER KENDİ HİSSELERİNİ KURTARMA PEŞİNDE





Borsa İstanbul'da (BİST) değer kaybının nerede duracağına dair herhangi bir emare görülmemesi şirketleri kendi hisselerini geri almak mecburiyetinde bıraktı.





Aralarında Vakıfbank, Enka İnşaat, Halkbank, TAV Havalimanlari, Mardin Çimento ve Turkcell'in bulunduğu 40 şirket hisse geri alım programı açıklamıştı.





Kamuyu Aydinlatma Platformu'nda yer alan duyurulara göre, yaklaşık 51 milyon adet hisse senedi bu kapsamda geri alınırken, alımların tutarı yaklaşık 215 milyon liraya ulaştı.





THY'nin hisseleri geri alma planını 31 Mart'ta toplanacak Genel Kurul'un onayına sunacak.