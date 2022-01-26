Samanyolu Haber /Ekonomi / THY'de kriz! ABD uçuşları için pilot hostes bulunamıyor /26 Ocak 2022 08:53

THY'de kriz! ABD uçuşları için pilot hostes bulunamıyor

Türk Hava Yolları'nın mevcut durumda ABD'ye gidecek bazı uçaklarına ekip bulmakta zorluk çektiği öne sürüldü.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları, mevcut durumda ABD'ye gidecek bazı uçaklarına ekip bulmakta zorluk çekiyor.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; THY'nin ABD'ye gidecek bazı uçaklarına uçuş ekibi bulunamıyor. Uçuş ekiplerinde ABD vizesi olan personel bulunamadığı bu nedenle uçakların ABD'ye gitmesinin riske girdiği öğrenildi.

Ekip planlamanın hem ABD vizesi olan hem de B777 Tip sertifikası olan uçuş ekibi bulmak için yoğun bir çaba sarfettiği ancak bu konuda bir belirsizlik olduğu kaydedildi.

Ekiplerden bazılarının pandemi nedeniyle vize alamadığı, bazılarının ise ücretsiz izinde olduğu belirlendi. Hem vizesi hem de tip sertifikası olan ekiplerin de mesai aşımı nedeniyle uçuş yapamaması ABD'ye gidecek uçakların önünde en büyük engel olarak duruyor.

Türk Hava Yolları ekip planlamanın  bu sorunu aşmak için çeşitli girişimlerde bulunduğu ancak henüz olumlu bir sonuca ulaşamadığı öğrenildi.

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