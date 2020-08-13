Samanyolu Haber /Gündem / THY'de rekor zarar /13 Ağustos 2020 20:47

THY'de rekor zarar

Türk Hava Yolları (THY), salgının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar 234 milyon, yılın ilk yarısında toplamda 4 milyar 257 milyon TL zarar açıkladı. Şirket geçen sene ikinci çeyrekte 133 milyon TL net kâr, geçen senenin ilk yarısında 1 milyar 120 milyon TL net zarar açıklamıştı.

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Corona virüsü salgınının en çok etkilediği Türk şirketlerden Türk Hava Yolları (THY), ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre, THY, 2020 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte 2 milyar 234 milyon TL net zarar etti. Geçen sene aynı dönemde şirket 133 milyon TL net kâr açıklamıştı.

THY’nin 2020 yılının ilk yarısında toplam net zararı 4 milyar 257 milyon TL oldu. 2019’un aynı döneminde THY, 1 milyar 120 milyon TL zarar açıklamıştı.

Salgın nedeniyle THY, yurt içi ve yurt dışı seferlerini nisan ve mayıs aylarında yapamamış, haziranda sınırlı sayıda sefer başlatılmıştı.
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