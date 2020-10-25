THY'de yabancı pilotlara 6 ay ücretsiz izin

Türk Hava Yolları (THY) yabancı pilotlara İş Kanunu’nun 10’uncu maddesine dayanarak 6 ay boyunca ücretsiz izne gönderildiklerine dair kararı tebliği etti.
Tebligatta yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) salgını sebebiyle gelir ve gider dengesi göz önünde bulundurularak önceki kararlara ilave yeni kararlar alındığı belirtildi.
Alınan kararlarda yabancı uçucu ekibin ülkelerine dönmek için pass bilet haklarını kullanabileceği kaydedilirken, kararın 1 Kasımdan itibaren geçerli olacağı bildirildi.
THY'de 58 farklı ülkenin vatandaşı 472 pilot istihdam ediliyordu.