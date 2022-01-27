Samanyolu Haber /Gündem / THY'de yeni istifa: Emine Erdoğan'ı yakından ilgilendiriyor! /27 Ocak 2022 17:09

THY'de yeni istifa: Emine Erdoğan'ı yakından ilgilendiriyor!

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın görevden ayrılmasıyla başlayan 'istifa dalgası' devam ediyor. THY'de beklenmedik bir isim daha istifasını sundu.

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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın görevden ayrılmasıyla başlayan 'istifa dalgası' devam ediyor. THY'de beklenmedik bir isim daha istifasını sundu.

AirportHaber'in haberine göre; THY'nin Uçuş İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaptan Pilot Baran Gülbaran da istifasını verdi. Haberde, bu istifanın "sürpriz bir gelişme" olarak değerlendirildiği ifade edildi.

İstifa hakkında Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan İBB Meclis Üyesi ve Havacılık gazetecisi Ali Kıdık, Gülbaran'ın Kazakistan tahliye operasyonunda uçağı kullanan kaptan olduğu bilgisini paylaştı. Kıdık, "Gülbaran, Emine Erdoğan'ın yakınıydı" ifadelerini kullandı.

BARAN GÜLBARAN KİMDİR?
1980 doğumlu olan Baran Gülbaran’ın havacılık kariyeri 28 yaşında başladı. 2008’de THY’nin Boeing 737 filosunda uçuş kariyerine başlayan Gülbaran, 2008’den 2013 yılına kadar şirketin tip eğitim şefliği ve tip müdürlüklerinde ikinci pilot olarak görev aldı.

2013 yılının sonunda ise Gülbaran, Boeing 737 filosunda kaptan pilot olarak görev yapmaya başladı. Gülbaran, THY Ekip Planlama Başkanı olarak 3 yıl süreyle görev yaptı.

2020 ocak ayında 777/787 filosunda görevlendirilmek üzere tip eğitimine başlayan Gülbaran, 2020 yılı şubat ayından bugüne kadar uçuş eğitimden sorumlu yönetici olarak görev yaptı.
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