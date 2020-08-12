Samanyolu Haber /Ekonomi / THY'de yeni istifalar /12 Ağustos 2020 13:35

THY'de yeni istifalar

Türk Hava Yolları'nda (THY) istifa haberleri arka arkaya gelmeye devam ediyor.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları (THY) tarafından kapsam dışı personele sunulan ve 1 Ağustos 2020’den itibaren geçerli olacağı belirtilen sözleşme için 11 Ağustos 2020 mesai bitimine kadar süre verilmişti. 

Verilen tarih içerisinde çalışanların yeni ücret tarifesini kabul edip etmediğini beyan etmesi istenmişti. THY yönetimi tarafından dayatılan sözleşmeye imza atmayan çok sayıda çalışan istifa kararı almıştı.

Şirketin Uçuş Operasyon Çözümleri Müdürü Murat Gökten, Dijital İş Geliştirme Müdürü Şeyda Tartar'ın da bulunduğu bazı müdürlerle birlikte 100'e yakın çalışan istifasını sunmuştu.

İKİ MÜDÜR DAHA İSTİFA ETTİ

Aırport Haber'e göre bugün de THY Gelir Yönetimi ve Ücret (Yurt içi) Müdürü Ayşe Lekesiz ile THY Sağlık Müdürü Mehmet Deniz Aybey emekliliklerini talep ederek görevlerinden ayrıldı.

Mehmet Deniz Aybey, 2009 yılı nisan ayından beri THY'de görev yapıyordu. Ayşe Lekesiz de 1993 yılından bu yana farklı birimlerde görev almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber THY'de yeni istifalar Sonraki Haber >>

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Kameralara takılan ilginç kaza

Kameralara takılan ilginç kaza

Trump'u basın toplantısından çıkardılar

Trump'u basın toplantısından çıkardılar

Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ?

Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ?

Hint Okyanusu'nda çevre felaketi

Hint Okyanusu'nda çevre felaketi

Bir Yudum Huzur (2)

Bir Yudum Huzur (2)
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:16:45