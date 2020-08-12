THY'de yeni istifalar

Türk Hava Yolları (THY) tarafından kapsam dışı personele sunulan ve 1 Ağustos 2020’den itibaren geçerli olacağı belirtilen sözleşme için 11 Ağustos 2020 mesai bitimine kadar süre verilmişti.





Verilen tarih içerisinde çalışanların yeni ücret tarifesini kabul edip etmediğini beyan etmesi istenmişti. THY yönetimi tarafından dayatılan sözleşmeye imza atmayan çok sayıda çalışan istifa kararı almıştı.







Şirketin Uçuş Operasyon Çözümleri Müdürü Murat Gökten, Dijital İş Geliştirme Müdürü Şeyda Tartar'ın da bulunduğu bazı müdürlerle birlikte 100'e yakın çalışan istifasını sunmuştu.





İKİ MÜDÜR DAHA İSTİFA ETTİ





Aırport Haber'e göre bugün de THY Gelir Yönetimi ve Ücret (Yurt içi) Müdürü Ayşe Lekesiz ile THY Sağlık Müdürü Mehmet Deniz Aybey emekliliklerini talep ederek görevlerinden ayrıldı.





Mehmet Deniz Aybey, 2009 yılı nisan ayından beri THY'de görev yapıyordu. Ayşe Lekesiz de 1993 yılından bu yana farklı birimlerde görev almıştı.