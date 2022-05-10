THY'den 4 ülkeye yapılan uçuşlarla ilgili yeni karar

Omicron varyantı sonrası etkisinin azaldığı görülen koronavirüs salgınına karşı Türk Hava Yolları (THY) yönetimince alınan bir dizi tedbir kararında yeni düzenlemelere gidildiği aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre THY, Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde artık aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını duyurdu. THY, Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde artık aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, bu ülkelere yapılacak seyahatlerde tüm Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, "Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkelere girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.