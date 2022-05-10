Samanyolu Haber /Gündem / THY'den 4 ülkeye yapılan uçuşlarla ilgili yeni karar /10 Mayıs 2022 19:17

THY'den 4 ülkeye yapılan uçuşlarla ilgili yeni karar

Omicron varyantıyla birlikte dünya genelinde etkinliği azalmaya başlayan koroanvirüse karşı alınan tedbirlerde de yeni düzenlemelere gidilmeye devam ediliyor.

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Omicron varyantı sonrası etkisinin azaldığı görülen koronavirüs salgınına karşı Türk Hava Yolları (THY) yönetimince alınan bir dizi tedbir kararında yeni düzenlemelere gidildiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre THY, Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde artık aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, bu ülkelere yapılacak seyahatlerde tüm Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, "Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkelere girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.
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