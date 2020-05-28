Samanyolu Haber /Ekonomi / THY'den altından kalkılması zor zarar /28 Mayıs 2020 10:15

THY'den altından kalkılması zor zarar

Salgından etkilenen kurumlardan birisi olan Türk Hava Yolları (THY) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2020 yılının ilk çeyreği ile finansal raporunu bildirdi.

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Buna göre kurum, ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon zarar açıkladı.

THY geçen yılın aynı çeyreğinde 1 milyar 250 milyon TL zarar bildirmişti.

THY’den son yapılan açıklamada iç hat uçuşlarının 4 Haziran’da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağı bildirilmişti.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Dünyada 22 bin uçaktan yüzde 90’ı yerde. Bu durum maliyetleri çok yükseltti" demişti. Bu sürçte personel çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusuna da yanıt veren Aycı, "Elimizden geldiğince personel çıkarmamaya çalışacağız. Ama bir birim maaş alanla 20 birim maaş alanlarla aralardaki ayarlamalar gerekli oluyor. Bir birim alana dokunmamak için belki 20 birim ya da altına alınan maaşlarda oynamalar gerekecek" ifadelerini kullandı.
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