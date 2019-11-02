Samanyolu Haber /Gündem / THY'den 'Boeing 737-NG' açıklaması /02 Kasım 2019 11:10

THY'den 'Boeing 737-NG' açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) direktifi doğrultusunda filosundaki Boeing 737 NG serisi uçaklardan, belirli konma sayısına ulaşan yaklaşık 20 adet uçakta teknik incelemenin tamamlandığını ve bunlardan sadece bir tanesinin bakıma alındığını açıkladı.

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THY, filosundaki Boeing 737 NG serisi uçaklara ilişkin KAP'a bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından, Boeing 737NG serisi uçaklar için 3 Ekim 2019 tarihinde belirli konma sayısına ulaşanlarının, kanat ve gövde birleşim bölgelerinin periyodik kontrolüne ilişkin esaslar tanımlanmıştır. Direktif kapsamına giren yaklaşık 20 adet uçağımızın teknik incelemeleri tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen kontroller neticesinde belirtilen konma sayısına ulaşmış olan uçaklarımızdan sadece bir tanesi bakıma alınmıştır. Bakıma alınan uçağımız dışında hiçbir uçağımızda uçuşa elverişlilik direktifi doğrultusunda teknik müdahale gerektirecek bir duruma rastlanmamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler, Boeing firması ile haftalık olarak yapılan toplantılar ve FAA tarafından yayınlanan bildirimler üzerinden takip edilmektedir. Ortaklığımız uçuş güvenliğini her zaman birinci öncelikte tutan ve tutmaya devam edecek olan bir yaklaşımla ilgili üreticiler ve havacılık otoriteleri ile koordineli çalışmaya devam etmektedir."
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