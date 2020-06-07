Samanyolu Haber /Gündem / THY'den dış hat iptalleri: Yeniden düzenlenip duyurulacak /07 Haziran 2020 10:09

THY'den dış hat iptalleri: Yeniden düzenlenip duyurulacak

THY, dış hat uçuşları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan son duyuruda 'Ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler, uçuş planlamalarımızda zorunlu olarak son dakika değişikliklerine veya uçuş iptallerine sebebiyet vermektedir. Yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır' ifadeleri kullanıldı.

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Türk Hava Yolları (THY), bazı ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarında oluşan anlık değişikliklerin, son dakika değişikliklerine sebebiyet verdiğini belirterek yeni planlamaların en kısa sürede açıklanacağını duyurdu. 

THY'nin resmi Twitter hesabından 'Sayın yolcularımızın dikkatine' başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler, pandemi öncesi planlanmış seferlerin güncel durumda gerçekleştirilememesine ve uçuş planlamalarımızda zorunlu olarak son dakika değişikliklerine veya uçuş iptallerine sebebiyet vermektedir. 

Değişiklik veya iptali gerçekleşen uçuşlarla ilgili bilgilendirmeler, iletişim kanallarımızdan ve SMS yoluyla yapılacak olup yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır. Bilet değişim işlemlerinizi ücretsiz olarak web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz."
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