Samanyolu Haber /Gündem / THY'den ikram düzenlemesi: Artık verilmeyecek /31 Mayıs 2020 00:42

THY'den ikram düzenlemesi: Artık verilmeyecek

Koronavitüs tedbirleri kapsamında uçuşları bir süre durdurulan ve 1 Haziran itibariyle yeniden uçuşlara başlamasına karar verilen THY uçaklarındaki ikramlarda yeni bir düzenlemeye gidileceği ifade edildi.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen uçuşlara 1 Haziran itibariyle yeniden başlayacak olan Türk Hava Yolları (THY), ikram servisinde de değişikliğe gitti. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla uçak içinde ikramlar kutu içerisinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak.

Pazartesi günü Ankara uçuşuyla yeniden seferlere başlayacak olan THY Koronavirüs nedeniyle kabin ekibi ve yolcuların temasını azaltmak için ikram servislerinde yenilikler yaptı. Bu kapsamda uçakta dağıtılacak malzemeler tek kullanımlık olurken, ikramlar kutu ya da paket halinde dağıtılacak.

Çay ve kahve servisi kaldırılırken, seferlerde ekonomi sınıfında bulunan yolculara alkol servisi de yapılmayacak. Cam ve porselen bardakların kaldırıldığı uçaklarda menü kartları da dağıtılmayacak.

Alınan tedbirler kapsamında uçaklarda hijyen uzmanı ekibi de bulunacak. Bu ekip servisin hiçbir aşamasına dahil olmazken, tüm uçuş boyunca yerleri ve tuvaletleri kontrol ederek temizlik ve hijyenini sağlayacak.
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