THY'den İstanbul açıklaması: Bazı zeferler iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadn yaptığı açıklamada İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini söyledi.



Üstün, "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz" dedi.



Sabiha Gökçen'den 28 şehre seferler iptal edildi. Ayrıca Sabiha Gökçen'e varışlı 20 sefer de aynı şekilde iptal edildi.