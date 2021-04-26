THY'den tam kapanma açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacağını duyurduğu tam kapanma dönemine denk gelen biletlere ilişkin açıklama yaptı. THY, ilgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik taleplerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini belirtti.





THY'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir."