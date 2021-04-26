Samanyolu Haber /Gündem / THY'den tam kapanma açıklaması /26 Nisan 2021 22:52

THY'den tam kapanma açıklaması

Türkiye'de yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtlamalar konusunda THY yönetiminden de bir açıklama geldiği belirtildi.

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Türk Hava Yolları (THY), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacağını duyurduğu tam kapanma dönemine denk gelen biletlere ilişkin açıklama yaptı. THY, ilgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik taleplerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

THY'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir."
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