Samanyolu Haber /Gündem / THY'den 'tüm ödemeler durdu' iddialarına yalanlama /23 Mart 2020 23:30

THY'den 'tüm ödemeler durdu' iddialarına yalanlama

Türk Hava Yolları (THY), tüm ödemelerin durdurulduğuna ilişkin iddialar üzerine, "Tüm ödemelerimizi durdurduğumuz haberleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

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Türk Hava Yolları (THY), tüm ödemelerin durdurulduğuna ilişkin iddialar üzerine, "Tüm ödemelerimizi durdurduğumuz haberleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Korona virüs nedeniyle Türk Hava Yolları'nın çok sayıda uçuşunun iptal olmasının ardından bazı medya organlarında THY'nin tüm ödemelerini durdurduğuna ilişkin iddialar çıkması üzerine Türk Hava Yolları, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunarak durumun gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Tüm ödemelerimizi durdurduğumuz haberleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır"

Konuya ilişkin Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği gibi havacılık sektörü Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 itibariyle küresel salgın ilan edilen yeni korona virüs (Covid-19) salgınından direkt olarak olumsuz yönde etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Mevcut kriz, devam eden ve gitgide kapsamı genişleyen uçuş yasaklarına, iş gücü sıkıntılarına, karantinalara ve tedarik zincirindeki kırılmalara neden olmaktadır.

Bu kapsamda Türk Hava Yolları olarak, uçuş yasaklarının devam ettiği süre içerisinde, şirketlerimiz arasındaki uzun süreli iyi ilişkiler ve yakın iş birlikleri geçmişine dayanarak, bu talihsiz ve istisnai zamanlarda bazı tedarikçilerimize ödemelerimizi geçici bir süre erteleme ya da vadeyi uzatma talebimizi ilettik. Ancak, bazı medya organlarının bu talebimizi çarpıtarak, Türk Hava Yolları'nın tüm ödemelerini durdurduğu yönünde haber yaptıklarını üzüntüyle gözlemliyoruz.

Türk Hava Yolları nice krizleri başarı ile geçirmiş bir şirket olarak, bu krizi de en hızlı bir şekilde atlatacaktır. Tüm ödemelerimizi durdurduğumuz haberleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Hava Yolları operasyonlarına mevcut şartları elverdiği ölçüde, ticari değerlendirmelerimizin ışığında devam etmektedir."
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