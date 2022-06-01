THY'nin bir ülkeye daha uçma kararı aldığı belirtildi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Türk Hava Yolları (THY), bugünden itibaren Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya sefer başlattı. Türk Hava Yolları (THY), bugünden itibaren Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya sefer başlattı.





THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Afrika'yı dünyada en fazla noktaya bağlayan THY, yeni uçuş noktası Cuba ile bu kıtada sefer düzenlediği destinasyon sayısını 62'ye çıkardı.





Bayrak taşıyıcı marka Boeing B737-8 tipi uçaklarla icra edilecek Cuba seferleri, pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilecek.





THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, hat açılışı dolayısıyla Cuba Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törende, her geçen gün artan endüstriyel yatırımlar sayesinde orta ve uzun vadede Afrika'nın dünya turizmi ve ticareti için öneminin artacağına inandıklarını belirtti.



