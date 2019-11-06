THY'nin CIP salonunda 'ıspanaklı gözleme' zehirlenmesi

İstanbul Havalimanı’nda THY CIP Salonu’nu kullanan bir yolcu, burada yediği ıspanaklı gözlemeden zehirlenerek hastanelik oldu.





Yolcuya ilk müdahale havalimanında yapılırken, daha sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.





Airport Haber‘in aktardığına göre, olay sonrası Türk Hava Yolları ıspanaklı gözleme servisini durdurdu.





İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kocaeli’de onlarca vatandaş bulantı, kusma şikayetiyle hastaneye başvurmuş ve zehirlenme teşhisi konulmuştu. Daha sonra yapılan değerlendirmelerde zehirlenmelerin kaynağının ıspanak olduğu belirlenmişti.