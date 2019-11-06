Samanyolu Haber /Gündem / THY'nin CIP salonunda 'ıspanaklı gözleme' zehirlenmesi /06 Kasım 2019 14:01

THY'nin CIP salonunda 'ıspanaklı gözleme' zehirlenmesi

Son günlerde artan ıspanaktan zehirlenme vakalarına bir yenisi daha eklendi. Yeni vaka bu kez İstanbul Havalimanı'ndaki Türk Hava Yolları CIP Salonu'nda yaşandı.

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İstanbul Havalimanı’nda THY CIP Salonu’nu kullanan bir yolcu, burada yediği ıspanaklı gözlemeden zehirlenerek hastanelik oldu.

Yolcuya ilk müdahale havalimanında yapılırken, daha sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Airport Haber‘in aktardığına göre, olay sonrası Türk Hava Yolları ıspanaklı gözleme servisini durdurdu.

İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kocaeli’de onlarca vatandaş bulantı, kusma şikayetiyle hastaneye başvurmuş ve zehirlenme teşhisi konulmuştu. Daha sonra yapılan değerlendirmelerde zehirlenmelerin kaynağının ıspanak olduğu belirlenmişti.
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