Samanyolu Haber /Ekonomi / THY'nin zararı 5,2 milyar TL /05 Kasım 2020 12:55

THY'nin zararı 5,2 milyar TL

1 Ocak 2017'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredilen Türk Hava Yolları (THY) 5,2 milyar TL zarar etti.

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SAMANYOLUHABER- 2017 yılında kurulun Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredilen ve Hazine'nin pay sahibi olduğu şirketlerin zararı katlanıyor. 

Türk Hava Yolları (THY), 2020 yılının 3'üncü çeyreğinde (temmuz-ağustos-eylül) 946 milyon TL (132 milyon dolar) net zarar açıkladı. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisinin hafiflediği aynı dönemde THY’nin satış hasılatı yüzde 51,3 azalarak 11 milyar TL’ye geriledi.

THY'nin 2020 yılı ocak-eylül döneminde net zararı 5,2 milyar TL’ye (786 milyon dolar) ulaştı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 2,5 milyar TL kar açıklamıştı. 

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Temmuz-eylül ayları arasında THY'nin yolcu gelirleri geçen yıla kıyasla yüzde 77 düşerek 809 milyon dolara indi.

Yüzde 60 artarak 668 milyon dolara ulaşan kargo gelirleri zararı bir nebze aşağı çekti. 

Döviz borcunun karşılığı 140 milyar TL'yi bulan THY, 500 yakın yabancı pilotu 6 ay ücretsiz izne çıkarmış, çalışanların maaş ve diğer sosyal haklarında yüzde 50 tenkisat kararı almıştı.
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde özel kalem müdürlüğü görevini üstlenin İlker Aycı, THY'nin yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda oturuyor. 
yürütüyor. 
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