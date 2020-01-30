Samanyolu Haber /Gündem / THY'ye personeline maske tepkisi /30 Ocak 2020 22:59

THY'ye personeline maske tepkisi

Fransa askeri kaynakları Türkiye'nin Libya'ya uygulanan silah ambargosunu deldiğini iddia etti. Türkiye'nin Berlin Konferansı sonrası Trablus'a tank gönderdiği öne sürülüyor.

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Türk Hava Yolları ile yapacağı seyahat öncesi tedbir amaçlı maske aldığını ifade ederek açıklamasına başlayan ünlü oyuncu, TGS personelinin maske kullanmadığını fark etti.

Özpirinçci, “Check-in işlemi sırasında personele neden maske takmıyorsunuz dediğimde ‘yasak’ olduğu söylendi. Bu uygulama saçma, THY’den değiştirilmesini talep ediyorum” dedi.

THY, geçtiğimiz günlerde uçuş ekibinin istediği takdirde maske takabileceğini duyururken, yer personelinin maske takmasına ise henüz onay vermedi.

Öte yandan Çelebi ve Havaş personeli ise maske takabiliyor
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