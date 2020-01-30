THY'ye personeline maske tepkisi

Türk Hava Yolları ile yapacağı seyahat öncesi tedbir amaçlı maske aldığını ifade ederek açıklamasına başlayan ünlü oyuncu, TGS personelinin maske kullanmadığını fark etti.







Özpirinçci, “Check-in işlemi sırasında personele neden maske takmıyorsunuz dediğimde ‘yasak’ olduğu söylendi. Bu uygulama saçma, THY’den değiştirilmesini talep ediyorum” dedi.





THY, geçtiğimiz günlerde uçuş ekibinin istediği takdirde maske takabileceğini duyururken, yer personelinin maske takmasına ise henüz onay vermedi.





Öte yandan Çelebi ve Havaş personeli ise maske takabiliyor