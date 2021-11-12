THY'ye yaptırım lafını duyunca Türkiye'den geri adım

Belarus-Polonya sınırında patlak veren mülteci krizinde başta THY olmak üzere Belarus'a yolcu taşıyan havayolları şirketleri AB'nin tepkisini çekmişti.







Polonya sınırına kaçak mültecileri taşımakla suçlanan Havayolları şirketlerine yaptırım uygulanacağı duyrulmuştu. Bu yaptırım söylemine ilk tepki Türkiye'den geldi. Türkiye gerek THY'nin gerekse Belarus Havayolu şirketi Belavia'nın Türkiye'den Irak, Suriye ve Yemen vatandaşı olan yolcuların taşınmasını yasakladı.





Belarus’un devlet havayolu şirketi Belavia, bugünden itibaren Türkiye’den uçuşlara Irak, Suriye ve Yemen’den insanların alınmayacağını duyurdu.







Bu talebin doğrudan Türk yetkililer tarafından geldiğini ve şirketin de buna uyduğu belirtildi.





İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Türk makamların kararından sonra Irak, Suriye ve Yemen vatandaşı olan yolcular 12.11.2021 itibariyle Türkiye’den Belarus’a uçamayacaklar” denildi.





Bu yılın başında AB ile yaşanan uçak krizinden sonra AB üzerinden uçması yasaklanan Belavia, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan ve Kazakistan gibi ülkelere uçuyor.





Avrupa Birliği, son dönemde bölgede mülteci krizinin tırmandığını ve Belarus ile birlikte Rusya’nın mültecileri bir silah olarak Avrupa’ya gönderdiğini öne sürmüştü.



