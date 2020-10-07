Tıbbi cihaz üreticileri: Alacaklardan feragat etmemiz hiçbir şartta mümkün değil

Tıbbi cihaz ve medikal şirketlerinin aylardır devletten alacaklarını tahsil edemediği, son olarak kamu otoritelerinin şirketlerden alacaklarının dörtte birinden feragat etmesini istedikleri basına yansımıştı.







Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerce 17 aydır, üniversite hastanelerince ise 36 aydır şirketlere ödeme yapılmadığı belirtilmişti.





Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’na yazılı bir açıklama gönderen Tıbbi Malzeme Üreticileri ve Sanayicileri Derneği, kamuyla şirketler arasındaki borç-alacak krizinde feragat talebini kabul etmeyeceklerini belirtti. Açıklamanın tam metni şöyle:





"Ülkemizin ortopedi ve omurga cerrahisi alanında fiilen tıbbi cihaz üretimi yapan firma temsilcileri 04.10.2020 tarihinde bir toplantı gerçekleştirmiş ve sektörün sorunlarını ele almıştır. Yapılan toplantı neticesinde aşağıda yazılı hususlar tespit ve teyit edilmiştir.

Son zamanlarda bazı Kamu görevlilerinin tıbbi cihaz firmalarının alacaklarından yüzde 25 oranında feragat etmeleri halinde ödeme yapılabileceği aksi halde ödeme yapılmayacağı beyanı kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda;





Ortopedi ve omurga cerrahisi üreticilerinin 1 Nisan 2010 tarihinden bu tarafa aynı fiyatlarla Kamu kurumlarına tıbbi cihaz temin ettiği bu fiyatların üzerinde bir temin yapmadığı, buna rağmen bu fiyatlarda herhangi bir artış yapılmadığı ve devletimize büyük miktarda kazanım sağladığı,





1 Nisan 2010 tarihinde dolar kurunun 1.50 TL seviyesinde olduğu halen 7.75 TL olan dolar kuru dolayısıyla üretim maliyetlerinde meydana gelen artışın dikkate alınmadığı,





Hammadde fiyat artışları, personel maliyetleri, teknik hizmet maliyetleri, lojistik maliyetleri, sigorta primleri, enerji maliyetleri, belgelendirme ücretleri vs. unsurlarda meydana gelen artışların tıbbi cihaz sektörünün üretim maliyetlerini önemli ölçüde arttırdığı





Tıbbi cihaz sektörünün toplam alacağı içinde, alacakları düşük bir yekûn teşkil eden üreticilerimize, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerce 17 aydır, üniversite hastanelerince 36 aydır ödeme yapılmadığı





Üretici firmalarının 10 yıldır maliyetlere katlanmak amacıyla bankalara ve diğer finans kuruluşlarına büyük ölçüde borçlandığı ve bu sebeple ciddi miktarda faiz ödemesi yaptığı,





Üretici firmaların yaklaşık 17.000 civarında olan personel maliyetlerini karşılamakta güçlük çekmesine rağmen Pandemi sebebiyle işten çıkarma yapamadığı ve maliyetlere katlanmak zorunda kaldığı hususları tespit edilerek firmaları kesin olarak iflasa sürükleyecek, sektörü yabancı sermayeye teslim edecek feragat talebinin karşılanmasının hiçbir şekilde ve şartta mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.





Feragat talebinin yazılı olarak ve hukuki bir metin ile talep edilmesi halinde yerli üreticilerinin haklarının savunulması amacıyla her türlü meşru ve yasal yola başvurulmasının uygun olacağı, sayılan gerekçeler kapsamında, alacaklarını uzun süredir tahsil edemeyen üreticilerin finansal yapıları kapsamlı olarak incelenmiş, inceleme sonucunda firmaların 08.10.2020 tarihinden itibaren, içinde bulundukları finansal zorluklar nedeniyle üretime önemli ölçüde ara verecek olması nedeniyle; alacaklar tahsil edilinceye kadar Kamu ve Üniversite hastanelerine ortopedi ve omurga cerrahisi alan grubunda tıbbi cihaz temin etmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır."













Ödenemeyen borçlar için indirim istiyor



