Samanyolu Haber /Dünya / Tibet'te 7,1 büyüklüğünde deprem: En az 95 kişi hayatını kaybetti /07 Ocak 2025 17:50

Tibet'te 7,1 büyüklüğünde deprem: En az 95 kişi hayatını kaybetti

Tibet'te meydana gelen şiddetli depremde en az 95 kişinin öldüğü, en az 130 kişinin de yaralandığı teyit edildi.

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Çin devlet haber ajansı Xinhua'ya göre, salı günü sabah saatlerinde ülkenin batısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin dağlık bir alanı olan Tingri ilçesini sarsan şiddetli bir depremde en az 95 kişi hayatını kaybetti.

Bölgesel afet yardım ajansına göre en az 130 kişi de yaralandı. Sarsıntıların sınırlarına yakın olması nedeniyle Nepal ve Hindistan'ın kuzeyinde de hissedildiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) 7,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tibet bölgesi olduğunu ve yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Xinhua haber ajansı ise depremin 6,8 şiddettinde olduğunu kaydetti.

Depremin merkez üssü, Tibet'in başkenti Lhasa'ya yaklaşık 380 kilometre uzaklıkta ve Hindistan ve Avrasya plakalarının çarpıştığı yerde bulunuyor.

Euronews'te yer alan habere göre bölge, Himalaya dağlarında dünyanın en yüksek zirvelerinden bazılarının yüksekliklerini değiştirecek kadar güçlü yükselmelere neden olabilecek kadar tehlike arz edebiliyor.

Çin devlet medyası, depremin merkez üssünü çevreleyen bölgelerdeki ortalama yüksekliğin yaklaşık 4200 metre olduğunu aktardı.

Depremin merkez üssüne birkaç kilometre mesafede çok büyük topluluklar bulunmasa da, az sayıdaki yerleşim bölgelerinin ne kadar hasar ve yıkıma uğradığı henüz belli değil.

Depremin Nepal'in başkenti Katmandu'da da hissedildiği bildirildi.

Katmandu'da yaşayan bazı sakinlerin sarsıntıyla uyandıkları ancak sarsıntıdan etkilenmedikleri bildirildi.

Depremin merkez üssüne yakın Nepal sınırı boyunca uzanan dağlık bölgelerle ilgili herhangi bir bilgiye hemen ulaşılamadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu geçtiğimiz yüzyılda bu bölgede en az 6 büyüklüğünde 10'dan fazla deprem meydana geldiğini açıkladı.

Katmandu yakınlarında 2015 yılında meydana gelen 7,8 şiddetindeki depremde yaklaşık 9000 kişi hayatını kaybetmişti.
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