Samanyolu Haber /Ekonomi / Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'daymış!.. /23 Ocak 2023 08:47

Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'daymış!..

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yanında işadamları ve bürokratlardan oluşan yaklaşık yüz kişilik bir heyetle Venezuela'ya resmi ziyarette bulunuyor. Ziyaretin amacının geçen yıl 1,1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmini en kısa zamanda hedeflenen 3 milyar dolara çıkarabilmek olduğu bildirildi.

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Resmi olmayan verilere göre geçen yıl yüzde 30’un üzerinde artışla 1,1 milyar doların üzerine çıkan Türkiye-Venezuela ticaret hacmini arttırmak için yılın ilk üst düzey ziyareti, yanında yüze yakın işadamı, bürokrat ve kurum temsilcilerinden oluşan bir heyetle Caracas’a ulaşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan geldi.

Bakan Muş’u havalimanında Ticaret Bakanı Antonio Morales ve Dış Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakan Yardımcısı Johan Álvarez karşıladı.

Ziyaret süresince Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye’ye yaptığı ziyaretin ardından 3 milyar dolar olarak konulan ikili ticaret hacmi hedefine ulaşma noktasında, imzalanan bazı anlaşmaların yaşama geçirilmesini kolaylaştırmak için gerekli teknik konuların da ele alınacağı kaydedildi.

Türkiye’den yetmişe yakın özel şirket temsilcisinin yer aldığı heyetin, Fedecamaras adlı ülkenin en büyük işveren örgütünün katılacağı Türkiye-Venezuela Çok Sektörlü Ticaret Misyonu etkinliğinde yaklaşık 150 Venezuelalı firmayla bire bir görüşme yapması bekleniyor. Pazartesi günü yapılacak olan açılış etkinliğine, bakan Muş ve Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez’in de katılacağı bildirildi.

Gıda, içecek, sağlık, kozmetik, tekstil, halı, kimya, otomotiv, inşaat, mobilya ulaşım ve çelik gibi farklı sektörlerden işadamlarının yanı sıra eğitim ve hizmet sektörlerinden de temsilcilerin iki gün boyunca özel sektör, kamu iktisadi teşebbüsleriyle toplamda bin civarı görüşme yapacağı belirtiliyor.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, ziyarete ilişkin "Bu ziyaretin amacı, iki ülke arasındaki stratejik ittifakı pekiştirmek, ikili ticareti arttırmak ve imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesini teşvik etmektir" açıklaması yaptı.
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