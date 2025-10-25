Ticaret Bakanlığı etiket düzenlemesi yaparken, alım gücü düşen vatandaş çıkışı makarnada buldu!

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yerlerde masalarda fiyat listelerinin tüketiciye sunulmasında yaşanan zorlukların giderilmesi ve tüketicilerin fiyat bilgisine daha kolay erişebilmesi için de karekod uygulamasına geçildiği hatırlatılan yazıda, fiyat listelerine masalarda ve işyerinin giriş kapısının önünde de yer verilmesi uygulamasının halen yürürlükte olduğu anımsatıldı. Buna göre, masalarda tercihen karekod uygulaması ile fiyat listelerinin gösterilebilmesine olanak sağlanırken, tüketicinin talep etmesi halinde fiyat listesinin ayrıca verilmesi zorunluluğuna da uyulacak.





VATANDAŞ MAKARNAYA MAHKUM KALDI







Alım gücü düşen vatandaş makarnaya yüklendi: Tüketim yüzde 66 arttı



Türkiye'de artan yoksulluk ve alım gücünün düşmesi, dar gelirlileri daha ucuz bir besin olan makarnaya yönlendiriyor. Yıllık kişi başı makarna tüketimi 2013'teki 4,4 kilogramdan 2023'te 7,3 kilograma yükseldi.



Türkiye’de makarna tüketimindeki artış dikkat çekiyor. Yıllık kişi başı makarna tüketimi 7,3 kilograma yükseldi. Haberde yer alan verilere göre, makarna yemek birçok ülkede bir kültürel alışkanlık olarak öne çıkarken, Türkiye’de artan yoksulluk ve alım gücünün düşmesi nedeniyle daha çok ucuz olduğu için tercih edilen temel bir besin maddesi haline geliyor.





MAKARNA TÜKETİMİNDEKİ YILLIK DEĞİŞİM



Kişi başı yıllık makarna tüketimi 2013 yılında 4,4 kilogram düzeyine kadar gerilemişti. Pandemi döneminde ise bu rakam hızla yükselerek 7,5 kilograma kadar çıktı. 2023 yılında kişi başı tüketim miktarı 7,1 kilograma düşmüş olsa da, geçen yıl tekrar bir yükseliş yaşanarak 7,3 kilograma ulaştı.



Türkiye, 2023 verilerine göre makarna tüketiminde dünya genelinde 13. sırada bulunuyor. Dünya sıralamasında ilk üç sıra ise şu şekilde:



İtalya: 23,3 kilogram



Tunus: 17 kilogram



Venezuela: 13,6 kilogram



HANE HALKI GIDA HARCAMALARI VE KIRMIZI ET TÜKETİMİ



Nefes’teki habere göre, yüksek kira fiyatları nedeniyle hane halkı harcamalarında en büyük payı kira giderleri alırken, gıdaya ayrılan bütçe giderek azalıyor. Bu durum, dar gelirlilerin daha uygun fiyatlı besinlere yönelmesini beraberinde getiriyor.



Türkiye’nin kırmızı et tüketimi konusunda dünya ortalamasının gerisinde kaldığı belirtiliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2024-2033 tarım görünümü raporu verilerine göre:



OECD ülkelerinde kişi başına kırmızı et tüketimi 34,8 kilogram.



Avrupa genelinde kırmızı et tüketimi 34,5 kilogram.



Dünya genelinde kırmızı et tüketimi 18,1 kilogram.



Türkiye’de kişi başına kırmızı et tüketimi ise sadece 16,6 kilogram düzeyinde bulunuyor.



ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARI VE MAKARNA ÇEŞİTLERİ



Ipsos’un gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, pandemi öncesi dönemde hane başına bir yıllık makarna alımı 16 kilogram iken, ekonomik zorluklara rağmen bu rakam 18 kilograma yükseldi. Makarna, uygun fiyatlı olması nedeniyle Türkiye’de yapılan her alışverişte ortalama iki paket olarak satın alınıyor.



Tüketicilerin makarna çeşitleri tercihleri ise şu oranlarda dağılıyor:



Burgu makarna: Yüzde 83



Çubuk makarna: Yüzde 79



Fiyonk makarna: Yüzde 67

Ticaret Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle, indirimli ürünlerde eski fiyatın etikette yer alması zorunlu hale geldi. Restoran ve kafelerde ise karekod uygulamasına ek olarak, isteyen müşterilere basılı fiyat listesi verilmesi gerekecek.Ticaret Bakanlığı’nın yeni düzenlemesine göre, etiketlerde indirimden önceki fiyatın yazması zorunlu olacak. Restoranlarda karekodun yanı sıra isteyen müşteriye fiziki fiyat listesi de verilecek.Sabah’ta yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketi düzenlemesi sonrasında esnafların sürece uyumu için yapılması gereken iyileştirmeleri detaylarıyla anlattı. Buna göre, ürünlerin son 10 gün içindeki en düşük fiyatı üzerinden indirim yapılacak ve bu iki fiyat da etiketlerde belirtilecek.Ayrıca ürün satışında plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi ağırlığı önemsiz ambalajların dışındaki kutu, plastik kap veya tetra paketlerde daranın mutlaka düşürülmesi gerektiği de esnafa bildirildi.