Samanyolu Haber /Ekonomi / Ticaret Sicil Gazetesi elektronik ortamda /24 Ocak 2020 14:44

Ticaret Sicil Gazetesi elektronik ortamda

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin elektronik ortama aktarılan 16 bin 658 nüshasının tamamına internet üzerinden ulaşılabilecek.

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İlk sayısı 21 Şubat 1957'de yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 bin 658 nüshasının tamamı elektronik ortama aktarıldı. 

Gazetenin bir nüshasının ortalama 1.000 sayfadan müteşekkil ve yaklaşık 3 bin ilan ihtiva ediyor. Bugüne kadar yayımlanan nüshaların 5,2 milyon sayfayı buluyor. 

E-DEVLET ÜZERİNDEN DE ULAŞILABİLECEK

17,6 milyonluk ilan arşivine artık internet üzerinden ücretsiz ulaşılabilecek.

1 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi internet sitesine e-Devlet üzerinden veya e-imza ile de giriş yapılabiliyor. 

İlanların yayımlandığı nüshalar e-imzalı ve ıslak imzalı olarak da temin edilebiliyor.

TOBB  ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli olarak 2020 yılı içinde ilanların tescille eş zamanlı dijital ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne intikalinin sağlanması hedefleniyor.

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