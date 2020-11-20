Samanyolu Haber /Dünya / Ticarette toparlanma kısa sürebilir /20 Kasım 2020 14:23

Ticarette toparlanma kısa sürebilir

Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticaretteki toparlanmanın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında 2'nci dalgadan dolayı kısa sürebileceği belirtildi.

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Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) bugün yayımladığı raporda küresel ticarette üçüncü çeyrek boyunca yaşanan güçlü toparlanmanın yılın son aylarında yavaşlayabileceği ikazında bulunuldu.

Merkezi İsviçre'nin başşehri Cenevre'de bulunan DTÖ'nün çeyreklik mal ticareti göstergesi geçen çeyrekte 100,7 puana yükseldi. 

Ağustos ayında açıklanan 84,5 puana kıyasla sert bir yükselişe işaret ediyor. Göstergede 100 seviyesi çeyrek boyunca orta vadeli trendlerle uyumlu bir büyüme olduğu anlamına geliyor.

4'ÜNCÜ ÇEYREKTE MAL TİCARETİ YAVAŞLAYACAK

Küresel ticaretin güçlü performansına rağmen Koronavirüs sistem üzerinde belirsizlikleri artırıyor. DTÖ'ye göre bu durum, talebin azalması ve stokların dolmasıyla birlikte mal ticaretinin dördüncü çeyrekte muhtemelen yavaşlamasına sebep olacak.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa'nın büyük ekonomilerinde görünüm iyi değil. 

Enfeksiyon rakamlarında son dönemde görülen yükseliş bazı hükûmetleri maske zorunluluğu, sokağa çıkma yasağı ve karantina kısıtlamaları gibi önlemler almaya itiyor. 

YÜZDE 10'A YAKIN DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Bu önlemler uluslararası e-ticareti artırırken, diğer yandan tedarik zincirlerinin kapasitesini zorluyor.

Ekimde güncellenen ticaret tahminleriyle uyumlu. O tahminlerde 2020 yılı için küresel mal ticareti hacminde yüzde 9,2 düşüş öngörülüyordu.

Bununla birlikte raporda, Covid-19 aşısı konusunda umut vadeden gelişmeler olduğu, ancak dağıtılıp dağıtılmayacaklarını söylemek için çok erken olduğuna işaret edildi.
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